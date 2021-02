Restrizioni anti-Covid: cosa cambia da oggi

PROVINCIA DI BOLZANO - Dall’8 febbraio, per 3 settimane, il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha imposto un lockdown per blindare la Provincia autonoma di Bolzano.



LOMBARDIA - Zone rosse circoscritte anche in Lombardia, i lockdown mirati riguardano i comuni di Bollate, Castrezzato, Mede e Viggiù. I



LAZIO - Dal 15 febbraio il paese di Roccagorga è zona rossa. I militari presidiano i confini del comune di circa 4mila abitanti in provincia di Latina.



TOSCANA - Alcuni giorni fa il comune di Chiusi (Siena), confinante con l'Umbria, ha lasciato la zona rossa in cui era rimasto dal 7 al 14 febbraio per alcuni casi di variante brasiliana.



ABRUZZO - Due intere province abruzzesi sono in area rossa: quella di Pescara e quella di Chieti dove la variante inglese è responsabile di oltre il 65% dei contagi.



ROMA - Misure più restrittive in, che passano dalla zona gialla a quella arancione. Nessuna Regione nella fascia più alta di rischio, ma si moltiplicano le zone rosse locali.I governatori dell'e dihanno autonomamente innalzato il livello di allerta al rosso per determinate aree dei loro territori. Quindi in zona rossa sono le province die diversi comuni in