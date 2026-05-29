Barletta, Infortunio per l’Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale Cav. Dott. Antonio Cirillo



BARLETTA - Si rende noto che il Cav. Dott. Antonio Cirillo, Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi. - Si rende noto che il Cav. Dott. Antonio Cirillo, Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi.





​A seguito dell’impatto, al Cav. Dott. Cirillo è stata diagnosticata la frattura del malleolo. Fortunatamente, il quadro clinico non ha reso necessario un intervento chirurgico; tuttavia, l'arto è stato immobilizzato con apparecchio gessato. Per il decorso della guarigione, è stata formulata una prognosi iniziale di 30 giorni, durante i quali l'Ambasciatore osserverà un periodo di riposo forzato necessario per la ripresa.





​Nonostante la limitata mobilità, il Cav. Dott. Cirillo continua a seguire con attenzione le sue attività e ringrazia quanti hanno manifestato vicinanza e affetto in questo momento.





​Certi di una pronta guarigione, ribadiamo il messaggio di speranza che da sempre accompagna il suo impegno: NO ALLA VIOLENZA - SÌ ALLA VITA.