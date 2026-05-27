Medea OdV al Festival 'Ri-Nascita': Dal 'Giallo' alla Realtà



MADDALONI (CE) - Il patrocinio e la partecipazione di "Medea OdV" alla seconda edizione del Festival dell’Arte e della Cultura "Ri-Nascita" (in programma al Museo Civico di Maddaloni dal 29 maggio al 5 giugno 2026) si tingono di un forte impegno civile, unendo la finzione letteraria alla cruda analisi della realtà giudiziaria. - Il patrocinio e la partecipazione di "Medea OdV" alla seconda edizione del Festival dell’Arte e della Cultura "Ri-Nascita" (in programma al Museo Civico di Maddaloni dal 29 maggio al 5 giugno 2026) si tingono di un forte impegno civile, unendo la finzione letteraria alla cruda analisi della realtà giudiziaria.





Il perfetto punto di raccordo tra cultura e denuncia sociale avverrà in occasione della presentazione del libro a sfondo criminale "Marlena sulla spiaggia" del regista Gaetano Ippolito. È proprio a partire dalle dinamiche investigative e dalle minacce descritte tra le pagine di un'opera "gialla" che Medea OdV intende accendere i riflettori su fenomeni drammaticamente attuali: le nuove frontiere del crimine bio-chimico e l'utilizzo di sostanze letali come la ricina, capace di trasformare l'alimentazione in un silenzioso strumento di morte.





In questo contesto, il genere letterario smette di essere semplice intrattenimento e diventa uno specchio sociologico, uno strumento per svelare, analizzare e valorizzare la conoscenza di quei meccanismi criminosi che insidiano la salute pubblica e colpiscono al cuore le libertà individuali.





Sul tema è intervenuto con fermezza il Presidente Nazionale di Medea OdV, Francesco Longobardi, evidenziando il valore di questo connubio tra letteratura e sensibilizzazione: "La narrazione di un libro giallo a sfondo criminale non è mai un esercizio isolato, ma una lente d'ingrandimento sulla realtà. Oggi il crimine si evolve e passa purtroppo anche attraverso l’alimentazione e l'uso di veleni biologici subdoli e letali come la ricina. Una sostanza che, potendo essere occultata nei cibi o nelle bevande, si trasforma in un'arma invisibile di sottomissione, ricatto o vendetta, violando il diritto più sacro: la vita. Di fronte a queste insidie, la presentazione di un'opera come quella di Gaetano Ippolito in questo Festival diventa un fondamentale atto di resistenza informativa. Dobbiamo prestare la massima attenzione e valorizzare ogni strumento investigativo, scientifico e culturale per riconoscere e contrastare tutto ciò che può nuocere così profondamente alle libertà individuali. La sicurezza, inclusa quella alimentare e biologica, è il pilastro indissolubile su cui si fonda la libertà di ogni cittadino".





Nel solco di questa linea di contrasto alla criminalità, i delegati e relatori di Medea OdV porteranno al Festival contributi di altissimo profilo istituzionale. La Dott.ssa Antonella Ricciardi, referente per la Sicurezza Alimentare dell'associazione, approfondirà i rischi connessi alle tossicazioni e alle sofisticazioni bio-chimiche come minaccia sociosanitaria ed epidemiologica. Al suo fianco, la Dott.ssa Rossana Ferraro, Responsabile del Dipartimento Giustizia di Medea OdV e Giudice dell’Esecuzione della Sezione Civile, offrirà il quadro normativo e giudiziario necessario a comprendere come l'ordinamento debba difendere il cittadino da queste sofisticate forme di aggressione ai diritti fondamentali.





Il Festival, che si aprirà il 29 maggio alle ore 16.00 con il Vernissage e si chiuderà il 5 giugno, dimostra così la sua vera anima: uno spazio dove "L'Arte che cura" incontra il coraggio della tutela sociale, offrendo alla comunità gli strumenti critici per difendere la propria sicurezza e la propria libertà. L'ingresso è libero ed aperto a tutti.