Il Cav. Dott. Antonio Cirillo, Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, esprime vicinanza e solidarietà a Belén Rodríguez

BARLETTA – Il Cav. Dott. Antonio Cirillo, nella sua veste istituzionale di Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, desidera rivolgere un sentito e pubblico appello di solidarietà nei confronti di Belén Rodríguez, in un momento delicato che vede la nota showgirl al centro di vicende legate alla propria salute e oggetto di attacchi denigratori sui social media.
Il Cav. Dott. Cirillo, da sempre impegnato nella promozione dei valori del rispetto reciproco, della dignità umana e della convivenza civile, intende condannare fermamente il fenomeno del cyberbullismo e della diffamazione online. La rete, che dovrebbe rappresentare uno spazio di confronto e crescita collettiva, non può e non deve trasformarsi in un tribunale mediatico dove la fragilità umana viene esposta e strumentalizzata attraverso l’odio verbale.
"La malattia e le difficoltà personali non sono mai terreno fertile per polemiche o giudizi sommari" dichiara il Cav. Dott. Cirillo "In un contesto sociale in cui le parole possono ferire profondamente, è necessario riscoprire il valore dell'empatia e della gentilezza. Rivolgo a Belén Rodríguez un sincero augurio di pronta e completa guarigione, auspicando che possa ritrovare al più presto la serenità personale, lontano dalle ingiuste asprezze di un web troppo spesso privo di umanità".
L’Ambasciatore ribadisce l'importanza di un uso consapevole dei mezzi di comunicazione, ricordando che dietro ogni profilo digitale esiste una persona con i propri diritti, la propria sensibilità e la propria inviolabile dignità.
NO ALLA VIOLENZA - SÌ ALLA VITA.