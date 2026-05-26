Il Cav. Dott. Antonio Cirillo, Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, esprime vicinanza e solidarietà a Belén Rodríguez



BARLETTA – Il Cav. Dott. Antonio Cirillo, nella sua veste istituzionale di Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, desidera rivolgere un sentito e pubblico appello di solidarietà nei confronti di Belén Rodríguez, in un momento delicato che vede la nota showgirl al centro di vicende legate alla propria salute e oggetto di attacchi denigratori sui social media. – Il Cav. Dott. Antonio Cirillo, nella sua veste istituzionale di Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, desidera rivolgere un sentito e pubblico appello di solidarietà nei confronti di Belén Rodríguez, in un momento delicato che vede la nota showgirl al centro di vicende legate alla propria salute e oggetto di attacchi denigratori sui social media.





​Il Cav. Dott. Cirillo, da sempre impegnato nella promozione dei valori del rispetto reciproco, della dignità umana e della convivenza civile, intende condannare fermamente il fenomeno del cyberbullismo e della diffamazione online. La rete, che dovrebbe rappresentare uno spazio di confronto e crescita collettiva, non può e non deve trasformarsi in un tribunale mediatico dove la fragilità umana viene esposta e strumentalizzata attraverso l’odio verbale.





​"La malattia e le difficoltà personali non sono mai terreno fertile per polemiche o giudizi sommari" dichiara il Cav. Dott. Cirillo "In un contesto sociale in cui le parole possono ferire profondamente, è necessario riscoprire il valore dell'empatia e della gentilezza. Rivolgo a Belén Rodríguez un sincero augurio di pronta e completa guarigione, auspicando che possa ritrovare al più presto la serenità personale, lontano dalle ingiuste asprezze di un web troppo spesso privo di umanità".





​L’Ambasciatore ribadisce l'importanza di un uso consapevole dei mezzi di comunicazione, ricordando che dietro ogni profilo digitale esiste una persona con i propri diritti, la propria sensibilità e la propria inviolabile dignità.





​NO ALLA VIOLENZA - SÌ ALLA VITA.