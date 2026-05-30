Tragedia in montagna: due alpinisti morti tra Val di Fassa e Gran Paradiso. Grave anche una parapendista sul Grappa

Una giornata drammatica sulle montagne italiane, segnata da due incidenti mortali e da un grave ferimento.

Il primo episodio si è verificato in tarda mattinata in Val di Fassa, lungo la via Livanos al Massiccio delle Pale di San Martino (area delle Pope). Un climber di 32 anni, originario dell’Abruzzo ma residente in Trentino, è morto dopo una caduta di circa trenta metri mentre stava affrontando il secondo tiro della via. L’uomo, in testa alla cordata, avrebbe perso la presa precipitando oltre il compagno che lo assicurava, andando a impattare contro le rocce.

L’allarme è scattato intorno alle 11.40. La Centrale unica di emergenza ha disposto l’intervento immediato dell’elisoccorso: sul posto sono stati sbarcati tecnico di elisoccorso e medico, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Successivamente l’elicottero ha trasportato in parete altri soccorritori del Soccorso Alpino del Trentino per il recupero della salma e l’assistenza al compagno di cordata.

Sempre nella mattinata un secondo incidente mortale si è verificato sul Gran Paradiso, dove un alpinista è precipitato lungo la parete nord. I due compagni di cordata, rimasti illesi, sono stati recuperati con il verricello dall’elisoccorso e accompagnati a valle. Sul caso indaga la Guardia di Finanza di Entreves, mentre il Soccorso Alpino Valdostano ha effettuato il recupero della salma.

Nel pomeriggio un ulteriore intervento ha riguardato il Monte Grappa, dove una pilota di parapendio statunitense di 24 anni è precipitata dopo il decollo dalla piattaforma di Costalunga. La giovane ha riportato traumi al bacino e alla colonna vertebrale. È stata soccorsa dall’elisoccorso di Treviso Emergenza con équipe medica e tecnico del Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa.

Una giornata complessa per i soccorritori, segnata da interventi multipli e condizioni particolarmente impegnative in quota.