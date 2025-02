Filippo Poletti racconta la passione per la musica dei grandi Italiani con il libro 'L’arte dell’ascolto'

Cosa significa davvero ascoltare? A questa domanda risponde Filippo Poletti con il suo nuovo libro, "L’arte dell’ascolto: musica al lavoro". In quasi 400 pagine, il giornalista più seguito su LinkedIn presenta 120 interviste inedite a grandi personalità italiane, organizzate in sette sezioni: arti e mestieri, diritto ed economia, scienze, scrittura, società, spettacolo e sport. Da Al Bano a Giorgio Armani, Piero Angela, Mike Bongiorno, Margherita Hack, Rita Levi-Montalcini, Alda Merini, Indro Montanelli, Antonio Ricci, Carlo Verdone, Roberto Vecchioni, Bruno Vespa, Paolo Villaggio e molti altri, tra alpinisti, architetti, astrofisici, chef, scrittori, imprenditori e tanti altri professionisti, che hanno fatto la storia nel loro settore. Cosa significa davvero ascoltare? A questa domanda risponde Filippo Poletti con il suo nuovo libro, "L’arte dell’ascolto: musica al lavoro". In quasi 400 pagine, il giornalista più seguito su LinkedIn presenta 120 interviste inedite a grandi personalità italiane, organizzate in sette sezioni: arti e mestieri, diritto ed economia, scienze, scrittura, società, spettacolo e sport. Da Al Bano a Giorgio Armani, Piero Angela, Mike Bongiorno, Margherita Hack, Rita Levi-Montalcini, Alda Merini, Indro Montanelli, Antonio Ricci, Carlo Verdone, Roberto Vecchioni, Bruno Vespa, Paolo Villaggio e molti altri, tra alpinisti, architetti, astrofisici, chef, scrittori, imprenditori e tanti altri professionisti, che hanno fatto la storia nel loro settore.





Con le sue interviste, Poletti - laureato in musicologia – esplora come la musica abbia ispirato alcune delle menti più brillanti degli ultimi anni. Il libro "L’arte dell’ascolto: musica al lavoro", appena uscito, è il risultato di un lavoro durato ben 25 anni, dal 1999 al 2024.





Il libro "sonoro" di Filippo Poletti ha una playlist d’eccezione su Spotify





A rendere unico il volume è la playlist "L’arte dell’ascolto: musica al lavoro", disponibile su Spotify: 34 ore di brani che spaziano dalla tragedia greca a Vasco Rossi e Taylor Swift. Come spiega Filippo Poletti: «sono partito da una domanda semplice ma inusuale: come si ascolta la musica da Nobel? Qual è la playlist dei grandi Italiani degli ultimi 100 anni?». Ed è in risposta a questa domanda che il "libro sonoro" di Poletti accompagna il lettore nell’esplorazione delle preferenze musicali dei suoi intervistati.





Un’indagine sulla musica lunga 25 anni





Nato nel 1970, Filippo Poletti è un giornalista professionista, LinkedIn Top Voice Italia. Laureato in musicologia con studi al Conservatorio di Milano, è sound engineer ed executive MBA al Politecnico di Milano. Ha scritto per oltre 30 testate giornalistiche, tra cui Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e Il Messaggero. Autore di numerosi libri con case editrici come Baldini & Castoldi, Lupetti e Guerini Next, tra i suoi libri ci sono anche "Grammatica del nuovo mondo", "Smart Leadership Canvas". Poletti tra le sue attività, ad oggi, insegna in business school, aziende e università.





Dettagli del libro





Autore: Filippo Poletti

Titolo: "L’arte dell’ascolto: musica al lavoro"

Argomento: 120 interviste sui legami tra musica e grandi personalità italiane

Particolarità: Playlist su Spotify con 34 ore di brani citati nel libro

Editore: Guerini Next

Pagine: 384

Prezzo: 23,50 €