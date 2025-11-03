Milano, accoltellata una dirigente a Porta Nuova: il sindaco Sala condanna l’episodio

Milano - “Episodi di violenza di questo genere non sono accettabili”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene sul caso della 43enne dirigente di Finlombarda accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti.

“Sono in contatto con le Forze dell’ordine impegnate nell’individuazione del responsabile – spiega Sala in una nota ufficiale – Spero che l’autore del gesto sia assicurato quanto prima alla giustizia. Esprimo la mia vicinanza alla signora vittima di questa violenza e alla sua famiglia. Ci auguriamo che possa riprendersi presto dal trauma e dalle conseguenze dell’accaduto”.

L’agguato alla dirigente

La donna è stata colpita alle spalle con un fendente sferrato tra ascella e fianco sinistro, mentre indossava un impermeabile grigio. Il coltello da cucina, lungo 30 centimetri, è rimasto conficcato nel corpo. L’aggressore è fuggito. I carabinieri stanno cercando un uomo di carnagione chiara ripreso da una telecamera: potrebbe essere l’autore dell’accoltellamento.

Chi è la vittima

La 43enne, italiana e dirigente di Finlombarda, stava recandosi in ufficio nella Torre B di Unicredit, a due passi dalla stazione Garibaldi. Dopo essere scesa alla fermata Gioia della linea verde M2, aveva percorso i vialetti della Biblioteca degli Alberi e il passaggio pedonale che conduce al grattacielo, quando è stata aggredita alle spalle. Dai primi accertamenti, si tratterebbe di un raid estemporaneo, senza collegamenti diretti con vicende personali della vittima.

La donna è stata soccorsa e trasportata in sala operatoria al Niguarda, dove il Trauma Team ha eseguito un intervento d’urgenza per lesioni a milza e polmone. L’operazione si è conclusa nel primo pomeriggio del 3 novembre. La prognosi resta riservata.