Rossana Rodà (Haziel International): 'Fare del bene é una missione'



Dal 22 al 27 giugno 2026 la località balneare di Bibione (Venezia) sarà teatro del 19° Torneo Nazionale di Tennis a squadre organizzato dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS), nell’ambito dell’11° Memorial Roberto Anzolin. Dal 22 al 27 giugno 2026 la località balneare di Bibione (Venezia) sarà teatro del 19° Torneo Nazionale di Tennis a squadre organizzato dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS), nell’ambito dell’11° Memorial Roberto Anzolin.





L’edizione 2026 introduce anche una novità importante: il 1° Torneo Nazionale di Padel a squadre, ampliando così l’offerta sportiva dell’evento dedicato agli iscritti ANPS.





Per l'occasione abbiamo avuto modo di intervistare Rossana Rodà, Presidente dell'Associazione Haziel International, tra i sostenitori dell'evento.





D. Haziel International è considerata, insieme ad Asigitalia, una delle realtà più affermate nel sociale sia in Europa che nei Paesi extra UE. Lei oggi appare meno pubblicamente, ma le attività continuano senza sosta.





R. Sono felice di poter continuare a dare il mio contributo ad attività a scopo socio-culturale. Ho iniziato giovanissima ad occuparmi di charity, quando sono diventata presidente di Haziel. Oggi, dopo tanti anni di attività sui territori, ho deciso non di fermarmi, ma di dedicare un po’ più di tempo anche a me stessa. Sono semplicemente fasi della vita.





D. È vero, ha fatto moltissimo e continua a vivere tutto con grande discrezione. C’è qualcosa che avrebbe voluto fare e che non ha ancora realizzato? Ha creato scuole di formazione, ha finanziato l’imprenditoria nei Paesi arabi quando ancora nessuno ne parlava. Ancora oggi aiuta i detenuti nel reinserimento nel mondo del lavoro e nelle comunità. Supporta le famiglie rom. Lei fa davvero tanto: cosa vorrebbe ancora fare?





R. Le persone vengono da me e chiedono aiuto, e io mi adopero. Accogliamo e sosteniamo qualsiasi attività o progetto dedicato al prossimo. Noi non siamo un’associazione con uno scopo specifico: supportiamo tutti, dalla formazione alle borse di studio, dall’integrazione ai tornei sportivi, come in questo caso quello organizzato dall’Associazione della Polizia. Ci siamo per tutti, perché fare del bene e supportarci a vicenda è una missione. Naturalmente io, i membri del Consiglio e la mia famiglia continuiamo anche a svolgere le nostre attività professionali, perché per poter aiutare gli altri bisogna avere una struttura solida, una famiglia e fede.





D. Cosa pensa dell’attuale scenario geopolitico?





R. L’auspicio è che la cooperazione economica e la diplomazia possano risolvere i conflitti in corso. La consapevolezza del cambiamento è fondamentale.





Grazie Presidente. Saremo certamente presenti al Torneo di Tennis della Polizia.



