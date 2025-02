Sanremo 2025: emozioni, sorprese e standing ovation nella terza serata

La terza serata del Festival di Sanremo 2025 ha regalato momenti di grande spettacolo e intensità. Un mix di nostalgia, emozione e ironia ha caratterizzato una serata ricca di eventi e ospiti d'eccezione.

Edoardo Bennato apre con "Sono solo canzonette"

Ad aprire la serata ci ha pensato Edoardo Bennato, che ha riportato sul palco dell'Ariston il suo storico brano "Sono solo canzonette". Il pezzo, del 1980, conserva ancora tutta la sua forza e freschezza dopo 45 anni. Carlo Conti ha colto l'occasione per ricordare che il 19 febbraio su Rai1 andrà in onda un documentario dedicato alla carriera dell'artista.

Miriam Leone incanta, Elettra Lamborghini si confessa

L'ingresso di Miriam Leone ha lasciato tutti senza fiato: abito lungo di velluto rosso, spalle scoperte e perle incastonate. L'attrice ha ricordato il momento in cui vinse Miss Italia nel 2008, proprio sotto la conduzione di Carlo Conti. Commovente il suo messaggio al figlio Orlando, a casa: "Ciao Orlando, un giorno vedrai la tua mamma emozionata su questo palco".

Elettra Lamborghini, invece, ha scelto un look total white con ricami argento. Emozionata, ha ammesso: "Questo palco mi mette paura!", per poi scherzare con Conti: "Ho scelto il bianco per favorire la tua abbronzatura!".

Katia Follesa e il suo inno alla body positivity

La comicità ha trovato spazio con Katia Follesa, terza co-conduttrice della serata. Prima si è cimentata in una scenografica discesa delle scale con un bob, poi ha ironizzato sulla velocità di Conti: "Fai così anche con tua moglie?". Con grande leggerezza e ironia, ha poi parlato del suo percorso di remise en forme, salutando tutte le donne che perseguono i loro obiettivi.

Il piccolo Samuele Parodi presenta Massimo Ranieri

Un momento sorprendente è stato l’arrivo di Samuele Parodi, un undicenne appassionato del Festival. Con una disinvoltura incredibile, ha risposto a tutte le domande sui vincitori del passato, meritandosi il titolo di "piccolo esperto di Sanremo". Per premiarlo, Conti gli ha concesso l’onore di presentare Massimo Ranieri, in gara con "Tra le mani un cuore".

Il Teatro Patologico emoziona l’Ariston

Un momento di profonda intensità è stato offerto dal Teatro Patologico, realtà che usa l’arte come strumento di inclusione per persone con disabilità fisiche e psichiche. Il fondatore Dario D’Ambrosi ha lanciato un messaggio potente: "Siamo più forti di una bomba perché ci guardiamo negli occhi". L’Ariston ha risposto con una standing ovation.

Carlo Conti e il cast di Mare Fuori 5

Carlo Conti è uscito dall'Ariston per presentare il cast della serie di successo "Mare Fuori", che tornerà con la quinta stagione il 12 febbraio su RaiPlay e il 26 marzo su Rai2. Presenti Maria Esposito, Giovanna Sannino, Domenico Cuomo, Giuseppe Pirozzi e le due new entry Alfonso Capuozzo e Manuele Velo Velo. Il collegamento con Piazza Colombo ha visto Ermal Meta esibirsi con "Vietato Morire".

Olly conquista il pubblico con "Balorda nostalgia"

Uno dei momenti più intensi della serata è stata la performance di Olly con "Balorda nostalgia", che ha fatto alzare in piedi tutto l’Ariston. Il cantante, visibilmente emozionato, ha ringraziato il pubblico con un semplice ma sentito: "Buona serata".

Attesa per i vincitori delle Nuove Proposte e il ritorno dei Duran Duran

Grande attesa anche per il verdetto finale della categoria Nuove Proposte, che vede tra i protagonisti Alex Wyse e Settembre. Inoltre, la serata è stata arricchita dal ritorno dei Duran Duran, accompagnati da Victoria dei Maneskin, in un momento di pura nostalgia per il pubblico dell'Ariston.

Sanremo continua a regalare emozioni e spettacolo: il festival si avvicina alla sua fase finale, con la tensione che sale in attesa del vincitore.