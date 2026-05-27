Attaccato da uno squalo al largo di Rottnest Island: muore il 38enne Steven Mattaboni

Rottnest Island, Australia - Tragedia nelle acque australiane al largo di Rottnest Island, dove il 38enne Steven Mattaboni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo bianco durante un’uscita di pesca subacquea.

L’incidente è avvenuto nella zona di Horseshoe Reef, non lontano da Perth, e ha avuto vasta eco internazionale per la dinamica e per il coinvolgimento di un cittadino italiano originario della Valtellina.

L’attacco durante un’immersione

Secondo quanto ricostruito dai media australiani e rilanciato anche dalla BBC, Mattaboni si trovava in mare nella giornata di martedì 19 maggio, dopo aver raggiunto con un’imbarcazione un punto situato a circa un chilometro dalla costa.

L’uomo si era immerso per un’attività di pesca subacquea e si trovava a circa venti metri dalla barca quando sarebbe stato improvvisamente attaccato da uno squalo bianco, che lo avrebbe morso a una gamba.

Gli amici presenti sull’imbarcazione sono intervenuti immediatamente per soccorrerlo e riportarlo a riva nel più breve tempo possibile, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

Il cordoglio della comunità

La morte di Steven Mattaboni ha suscitato profondo dolore sia in Australia sia in Valtellina, territorio d’origine della sua famiglia e dove vivono ancora parenti e conoscenti.

Il 38enne lascia la moglie Shirene e le due figlie piccole, Arianna e Gianna, rispettivamente di tre anni e quattro mesi.

La vicenda ha colpito l’opinione pubblica anche per il drammatico contesto in cui si è verificata, in una delle aree marine più frequentate dagli appassionati di immersioni e attività acquatiche dell’Australia Occidentale.

Rottnest Island e gli avvistamenti di squali

Le acque attorno a Rottnest Island sono note per la ricca biodiversità marina e, occasionalmente, per la presenza di squali di grandi dimensioni, inclusi esemplari di squalo bianco.

Le autorità australiane monitorano regolarmente l’area attraverso sistemi di sorveglianza e segnalazione, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico e di attività sportive in mare.