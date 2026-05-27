CURÌA annuncia “Turin Lifestyle”: il nuovo viaggio musicale tra Taranto, Torino e identità personale

L’artista tarantino continua il proprio percorso indipendente con un mixtape Pop/R&B nato da esperienze vissute lontano da casa e trasformate in musica autentica, diretta e senza filtri

Nel panorama della musica indipendente italiana continua a ritagliarsi uno spazio sempre più personale e riconoscibile CURÌA, nome d’arte di Salvatore Curìa, artista originario di Taranto che negli ultimi anni ha scelto di raccontarsi attraverso una produzione musicale lontana dalle logiche commerciali tradizionali.

Una scrittura sincera, sonorità moderne e una forte componente autobiografica rappresentano oggi gli elementi distintivi del suo percorso artistico, costruito passo dopo passo attraverso progetti curati nei minimi dettagli, dai brani ai videoclip.

Nelle ultime ore l’artista ha annunciato il nuovo progetto discografico “Turin Lifestyle”, un mixtape Pop/R&B composto da cinque tracce che affondano le proprie radici in uno dei periodi più intensi della sua vita vissuto a Torino.

Un percorso musicale costruito sull’autenticità

Classe 1994, Salvatore Curìa si avvicina alla musica fin da giovanissimo. Gli ascolti internazionali, in particolare artisti come Chris Brown, influenzano il suo immaginario musicale e contribuiscono a costruire una sensibilità artistica orientata verso il mondo urban e R&B.

Le prime esibizioni arrivano già a sedici anni attraverso le cover, mentre nel 2016 pubblica il suo primo singolo inedito.

Negli anni successivi CURÌA sviluppa un’identità musicale sempre più definita, scegliendo di mantenere piena indipendenza creativa e produttiva.

Una caratteristica che emerge chiaramente anche nel progetto “#94”, pubblicato direttamente sul proprio canale YouTube e distribuito fuori dai tradizionali circuiti discografici.

Tra i brani che hanno maggiormente attirato attenzione figurano “SHOTTAS” e “Vetri negli Specchi”, canzoni che affrontano temi come resilienza, identità personale, rabbia, rivalsa e fragilità emotive.

“Turin Lifestyle”, cinque tracce nate dalla vita reale

Il nuovo progetto nasce invece da un’esperienza vissuta lontano dalla sua città.

Trasferitosi per un periodo a Torino, CURÌA ha trasformato emozioni, difficoltà e cambiamenti personali in un racconto musicale diretto e profondamente autobiografico.

«Sono cresciuto a Taranto, ma per un periodo mi sono ritrovato catapultato in una realtà completamente diversa. Torino è diventato il luogo dove ho vissuto esperienze, emozioni e cambiamenti che hanno segnato profondamente il mio percorso personale e artistico», racconta l’artista.

Il mixtape affronterà temi legati alla solitudine, alla voglia di riscatto, alle difficoltà quotidiane e alla ricerca di una nuova consapevolezza personale.

Musica come racconto personale

Nelle parole di CURÌA emerge con forza la volontà di utilizzare la musica come spazio autentico di espressione.

«Ogni traccia rappresenterà una parte di me, custodita a lungo con gelosia e trasformata in musica in modo sincero e diretto. Non solo quindi un semplice mixtape, ma un pezzo della mia storia», spiega.

Un approccio che punta a creare una connessione emotiva reale con il pubblico, lontana da costruzioni artificiali o formule standardizzate.

Un’identità artistica in continua evoluzione

Nel percorso di CURÌA convivono elementi differenti: forza e vulnerabilità, energia e introspezione, rabbia e dolcezza.

La sua proposta musicale continua così ad evolversi mantenendo però un tratto preciso: la volontà di raccontare esperienze vere attraverso una scrittura personale e immediata.

Con “Turin Lifestyle” l’artista tarantino prova ora ad aprire un nuovo capitolo del proprio percorso, consolidando una dimensione musicale sempre più riconoscibile e identitaria.