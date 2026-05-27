Luigi Zeno volto della solidarietà: sarà il testimonial di “Cenando sotto un Cielo Diverso” 2026

L’attore protagonista di produzioni Rai e Netflix prenderà parte all’evento benefico ideato da Alfonsina Longobardi, in programma il 7 luglio a Ercolano tra inclusione sociale, spettacolo ed eccellenze del territorio campano

Il giovane attore Luigi Zeno sarà il testimonial ufficiale dell’edizione 2026 di “Cenando sotto un Cielo Diverso”, il prestigioso evento charity che si svolgerà il prossimo 7 luglio presso Villa Tony – Complesso Zeno di Ercolano.

Una scelta che conferma la volontà della manifestazione di coinvolgere figure artistiche capaci di parlare alle nuove generazioni e di sostenere concretamente iniziative dedicate alla solidarietà, all’inclusione sociale e alla valorizzazione del territorio campano.

Negli ultimi anni Luigi Zeno si è imposto come uno dei giovani volti emergenti del panorama artistico italiano grazie alla partecipazione a produzioni televisive e cinematografiche di rilievo come “Minerva – La Scuola” per Netflix e “La Promessa di Patrizio” trasmessa su Rai.

La sua presenza all’interno della manifestazione rappresenta un importante valore aggiunto per un evento che, anno dopo anno, continua a crescere unendo spettacolo, cultura, gastronomia e impegno sociale.

Una manifestazione che unisce spettacolo e beneficenza

Ideato da Alfonsina Longobardi, “Cenando sotto un Cielo Diverso” è diventato negli anni uno degli appuntamenti charity più seguiti del territorio campano.

La serata riunisce chef, artisti, imprenditori, professionisti e ospiti del mondo dello spettacolo in un grande evento dedicato alla beneficenza e alla promozione delle eccellenze locali.

L’edizione 2026 punta ancora una volta a trasformare la solidarietà in un momento di incontro e partecipazione collettiva, coinvolgendo anche il pubblico più giovane attraverso testimonial capaci di comunicare valori positivi e attenzione sociale.

I riconoscimenti ottenuti dall’attore

Nel corso del suo percorso artistico, Luigi Zeno ha già ottenuto importanti riconoscimenti che ne confermano il talento e la crescita professionale.

Tra i premi più significativi figurano il riconoscimento come Miglior Giovane Attore al Picentia Short Film Festival per il cortometraggio “La Linea Sottile”, oltre al premio ricevuto al Capri Hollywood International Film Festival.

A questi si aggiungono il Premio Miglior Attore all’Hallelujah Film Festival di Castel Gandolfo e il Premio Giovani Talenti conferito dal Vesuvius Film Festival.

Particolarmente rilevanti anche i riconoscimenti ottenuti presso il Senato della Repubblica e il Parlamento Europeo, che hanno valorizzato non soltanto il suo percorso artistico ma anche l’attenzione verso le tematiche sociali e il rapporto con le nuove generazioni.

Un percorso in continua crescita

Con la partecipazione a “Cenando sotto un Cielo Diverso”, Luigi Zeno consolida ulteriormente la propria immagine pubblica come artista giovane ma già fortemente presente nel panorama nazionale.

Cinema, televisione e impegno sociale diventano così parte di un percorso che punta a unire talento artistico e attenzione verso iniziative capaci di produrre un impatto concreto sul territorio e sulle persone.