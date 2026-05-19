'Più libri, più vite': la forza delle storie che cambiano il destino



CASERTA - Ci sono storie capaci di intrattenere e altre che riescono a lasciare un segno profondo, accendendo riflessioni e seminando il coraggio del cambiamento. È questo il cuore de "La guerriera dei libri", il nuovo romanzo di Vincenza Alfano pubblicato da Solferino Editore, un’opera intensa e attuale che celebra il potere della cultura come strumento di libertà, resistenza e riscatto sociale. - Ci sono storie capaci di intrattenere e altre che riescono a lasciare un segno profondo, accendendo riflessioni e seminando il coraggio del cambiamento. È questo il cuore de "La guerriera dei libri", il nuovo romanzo di Vincenza Alfano pubblicato da Solferino Editore, un’opera intensa e attuale che celebra il potere della cultura come strumento di libertà, resistenza e riscatto sociale.





Nel romanzo, i libri diventano molto più di semplici pagine da sfogliare: sono rifugi, occasioni di crescita, ponti tra persone e possibilità concrete di emancipazione. La “guerriera” evocata dal titolo non è soltanto una protagonista, ma rappresenta chiunque scelga di combattere l’ingiustizia, il pregiudizio e l’isolamento attraverso la forza delle idee e della conoscenza.





Un messaggio che risuona profondamente anche nella missione di Medea OdV, da sempre impegnata nella promozione della legalità, della giustizia e del sostegno a chi affronta situazioni difficili. Dare spazio alle storie che ispirano il cambiamento significa infatti contribuire a costruire una società più consapevole, inclusiva e libera.





Per chi desidera vivere da vicino questa esperienza letteraria e incontrare l’autrice, l’appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio alle ore 18:30 presso Giunti al Punto Librerie a Caserta in Piazza Matteotti Ang. Patturelli. L’evento sarà arricchito da interventi, letture e momenti di confronto dedicati al valore della cultura e della partecipazione sociale.





Perché leggere non è soltanto un gesto individuale: è un atto di crescita collettiva. E ogni libro può diventare l’inizio di una nuova possibilità.