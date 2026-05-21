Milano, travolte mentre attraversano la strada: morta una donna di 75 anni, grave la sorella

Milano - Tragedia nella notte a Milano, in via Carnia, nei pressi della fermata della metropolitana M2 Udine, dove un investimento ha causato la morte di una donna di 75 anni e il grave ferimento della sorella 70enne.

Secondo una prima ricostruzione, le due donne stavano attraversando la strada quando sono state travolte da un’auto. L’allarme è scattato intorno alle 21.30 di mercoledì 20 maggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu Lombardia con due ambulanze e un’automedica in codice rosso.

Le sorelle, Alfonsa Curiale, 75 anni, e la 70enne, sono state trasportate d’urgenza agli ospedali San Raffaele e Niguarda. Per la donna più anziana non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo il ricovero. La sorella minore resta ricoverata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo l’impatto il conducente dell’auto, un uomo di 39 anni, si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Successivamente si è presentato agli agenti della Polizia Locale di Milano, ammettendo le proprie responsabilità.

Gli esami tossicologici hanno evidenziato la positività sia all’alcol sia alle droghe. Secondo i primi accertamenti, il tasso alcolemico sarebbe risultato circa quattro volte oltre il limite consentito.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso, aggravate dallo stato di ebbrezza e dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’investimento e individuare il punto preciso dell’impatto, anche attraverso le testimonianze raccolte sul posto.

L’episodio si aggiunge ad altri gravi incidenti avvenuti negli ultimi giorni a Milano. Il 16 maggio, in zona Bicocca, un altro investimento aveva provocato la morte di un uomo di 77 anni e il grave ferimento della moglie.