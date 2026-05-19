Global Sumud Flotilla, nuovo intervento della marina israeliana: abbordate decine di imbarcazioni, fermati anche 27 italiani

Cipro - Al largo di Cipro si è verificato un nuovo intervento della marina militare israeliana contro la Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale diretta verso Gaza con l’obiettivo dichiarato di portare aiuti umanitari e contestare il blocco navale.

Secondo le informazioni diffuse dagli organizzatori, decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sarebbero state abbordate e dirottate verso il porto di Ashdod per il trasferimento degli occupanti. Tra le persone coinvolte figurano medici, giornalisti e attivisti per i diritti umani provenienti da oltre 40 Paesi.

Tra i fermati risultano anche 27 cittadini italiani, come confermato dalla Farnesina. L’operazione ha interessato diverse unità della flotta, alcune delle quali sarebbero state intercettate mentre tentavano di proseguire la navigazione verso sud.

Secondo le testimonianze raccolte dagli attivisti, la marina israeliana avrebbe utilizzato anche proiettili contro alcune imbarcazioni, circostanza su cui sono in corso verifiche. Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla, ha riferito che non è ancora chiara la natura dei colpi esplosi, che potrebbero essere stati proiettili di gomma.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto accertamenti urgenti sull’uso della forza e sulle modalità dell’intervento, mentre da parte degli attivisti si denuncia un’azione ritenuta sproporzionata e lesiva del diritto internazionale.

Tra i partecipanti alla missione figura anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che in un videomessaggio ha chiesto l’intervento delle autorità italiane e internazionali per la liberazione degli equipaggi.

Al momento, secondo quanto riportato dagli organizzatori, quattro imbarcazioni della Flotilla risulterebbero ancora in navigazione verso Gaza, mentre le altre sarebbero state intercettate o bloccate dalle forze israeliane.