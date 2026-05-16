Trionfo Internazionale per il Dott. Honoris Causa Antonio Cirillo: riceve il prestigioso 'Premio Mondiale Nelson Mandela' e la Nomina a Ambasciatore Universale per la Cultura e la Pace

BARLETTA – Un riconoscimento di portata planetaria illumina il panorama culturale e sociale della Puglia. Il Dott. Honoris Causa Antonio Cirillo è stato insignito del prestigioso PREMIO MONDIALE NELSON MANDELA, un’onorificenza di assoluto rilievo internazionale destinata a chi incarna i valori di giustizia, libertà e dignità umana che furono del leader sudafricano.
Un Riconoscimento al Massimo Livello Contro Ogni Forma di Violenza
Il conferimento del Premio Mondiale Nelson Mandela rappresenta il culmine di un percorso straordinario che vede il Dott. Antonio Cirillo già Pluripremiato Mondiale in prima linea contro la violenza sulle donne e la violenza di ogni genere. Questo premio non è solo un tributo alla sua carriera, ma assume un significato monumentale: accosta il nome di Cirillo all'eredità spirituale e politica di Mandela, riconoscendo il valore universale della sua instancabile battaglia per la difesa dei più deboli e per l'eradicazione di ogni forma di abuso.
Nominato Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale
Il valore dell'evento è raddoppiato da uno storico annuncio. Questa straordinaria cornice mondiale ha visto anche la solenne celebrazione della Nomina di Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, conferita al Dott. Antonio Cirillo dall'Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori. Una carica di altissima responsabilità internazionale che lo impegna formalmente a promuovere il dialogo tra i popoli e la diplomazia culturale nel mondo.
Orgoglio per la Città di Barletta e per la Regione Puglia
Questo doppio trionfo internazionale si traduce in un immenso motivo di orgoglio per la Città di Barletta e per tutta la Regione Puglia. Vedere un proprio cittadino elevato ai massimi vertici del riconoscimento globale per la pace proietta il territorio pugliese al centro delle cronache internazionali della solidarietà e dell'impegno civile. Barletta e la Puglia si confermano, attraverso la figura del Dott. Cirillo, culle di valori nobili e avamposti di civiltà contro la barbarie della violenza.
Dichiarazione del Dott. Antonio Cirillo
"Ricevere un premio nel nome di Nelson Mandela e l'investitura a Ambasciatore Universale dall'Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori è un'emozione indescrivibile, ma soprattutto una responsabilità immensa. Questo trionfo lo dedico alla mia terra, alla Puglia e a Barletta. Finché avrò voce, continuerò a lottare affinché il rispetto e la pace prevalgano su ogni forma di sopruso".
NO ALLA VIOLENZA - SÌ ALLA VITA.