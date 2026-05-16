Trionfo Internazionale per il Dott. Honoris Causa Antonio Cirillo: riceve il prestigioso 'Premio Mondiale Nelson Mandela' e la Nomina a Ambasciatore Universale per la Cultura e la Pace



BARLETTA – Un riconoscimento di portata planetaria illumina il panorama culturale e sociale della Puglia. Il Dott. Honoris Causa Antonio Cirillo è stato insignito del prestigioso PREMIO MONDIALE NELSON MANDELA, un’onorificenza di assoluto rilievo internazionale destinata a chi incarna i valori di giustizia, libertà e dignità umana che furono del leader sudafricano. – Un riconoscimento di portata planetaria illumina il panorama culturale e sociale della Puglia. Ilè stato insignito del prestigioso PREMIO MONDIALE NELSON MANDELA, un’onorificenza di assoluto rilievo internazionale destinata a chi incarna i valori di giustizia, libertà e dignità umana che furono del leader sudafricano.





​Un Riconoscimento al Massimo Livello Contro Ogni Forma di Violenza





​Il conferimento del Premio Mondiale Nelson Mandela rappresenta il culmine di un percorso straordinario che vede il Dott. Antonio Cirillo già Pluripremiato Mondiale in prima linea contro la violenza sulle donne e la violenza di ogni genere. Questo premio non è solo un tributo alla sua carriera, ma assume un significato monumentale: accosta il nome di Cirillo all'eredità spirituale e politica di Mandela, riconoscendo il valore universale della sua instancabile battaglia per la difesa dei più deboli e per l'eradicazione di ogni forma di abuso.





​Nominato Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale





​Il valore dell'evento è raddoppiato da uno storico annuncio. Questa straordinaria cornice mondiale ha visto anche la solenne celebrazione della Nomina di Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, conferita al Dott. Antonio Cirillo dall'Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori. Una carica di altissima responsabilità internazionale che lo impegna formalmente a promuovere il dialogo tra i popoli e la diplomazia culturale nel mondo.





​Orgoglio per la Città di Barletta e per la Regione Puglia





​Questo doppio trionfo internazionale si traduce in un immenso motivo di orgoglio per la Città di Barletta e per tutta la Regione Puglia. Vedere un proprio cittadino elevato ai massimi vertici del riconoscimento globale per la pace proietta il territorio pugliese al centro delle cronache internazionali della solidarietà e dell'impegno civile. Barletta e la Puglia si confermano, attraverso la figura del Dott. Cirillo, culle di valori nobili e avamposti di civiltà contro la barbarie della violenza.





​Dichiarazione del Dott. Antonio Cirillo





​"Ricevere un premio nel nome di Nelson Mandela e l'investitura a Ambasciatore Universale dall'Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori è un'emozione indescrivibile, ma soprattutto una responsabilità immensa. Questo trionfo lo dedico alla mia terra, alla Puglia e a Barletta. Finché avrò voce, continuerò a lottare affinché il rispetto e la pace prevalgano su ogni forma di sopruso".





​NO ALLA VIOLENZA - SÌ ALLA VITA.