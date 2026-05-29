Fondazione Campus Montecitorio: Lucarella agli Esteri



Fondazione Campus Montecitorio, fondata da Giordano Fatali, ha inaugurato la Scuola Nazionale di Educazione Civica a Roma il 25 maggio scorso presentando l’offerta formativa e la squadra dei team leaders mercoledì 27 maggio alla Camera dei Deputati ed alla presenza degli On.li Mulè, Rampelli, Centinaio, Fregolet. Fondazione Campus Montecitorio, fondata da Giordano Fatali, ha inaugurato la Scuola Nazionale di Educazione Civica a Roma il 25 maggio scorso presentando l’offerta formativa e la squadra dei team leaders mercoledì 27 maggio alla Camera dei Deputati ed alla presenza degli On.li Mulè, Rampelli, Centinaio, Fregolet.





Durante i lavori è stato annunciato chi si occuperà di Esteri ovverosia l’Avv. Angelo Lucarella: già vicepresidente coord. della Commissione Giustizia del Ministero dello Sviluppo Economico, docente a.c. universitario, tra gli esperti giuristi del World Justice Project sostenuto dalla Commissione Europea (nonché di quest’ultima), editorialista giuridico e geopolitico, delegato speciale G7 per l’Universal Peace Federation - Italia - in ECOSOC delle Nazioni Unite come membro a status consultivo generale.





La Scuola, avviata dalla Fondazione Campus Montecitorio, ha l’obiettivo di formare nuove generazioni e tentare di sprigionare energie nei più svariati settori di competenza per costruire una vera e propria Agenda Paese continua per l’Italia.





Questo l’obiettivo dichiarato dal Presidente Giordano Fatali a cui Lucarella, durante l’evento a Piazza Montecitorio, ha fatto richiamo sottolineando che il lavoro del settore Esteri si svilupperà su più direttrici operative come: formare alle buone maniere ed al cerimoniale istituzionale, al dialogo relazionale multilivello (religioso, diplomatico, economico) nonché alla comprensione geopolitica coinvolgendo attori istituzionali e privati sia per dibattiti tematici che per lezioni o single speech.





"Un onore essere responsabile Esteri della prestigiosa Fondazione Campus Montecitorio; ringrazio per la fiducia il Presidente Fatali e tutto il Board della Fondazione stessa. Il progetto formativo presentato vuole essere un luogo unico nel suo genere tentando di coniugare l’essere prospettiva formativa per le nuove generazioni con il proporsi a diventare una Agenda Paese per l’Italia (a cui e da cui tutti i Governi potranno attingere informazioni, studi, proposte). Insieme agli altri colleghi siamo già al lavoro per far vivere a tutti gli iscritti della pima edizione della Scuola Nazionale di Educazione Civica una esperienza significativa. Per quanto riguarda il settore Esteri, nomi di altissimo profilo e prestigio hanno dato disponibilità ad essere coinvolti sia per i dibattiti tematici che per le relative docenze. In particolare, il prossimo 30 giugno si terrà una giornata dedicata al tema 'Diplomazia e interesse nazionale nel nuovo equilibrio globale'. Un progetto di grande respiro, quindi, quello ideato dal Presidente Giordano Fatali con la Fondazione Campus Montecitorio, che mira ad offrire una piattaforma fisico-strategica per il futuro dell’Italia partendo dalle nuove generazioni”.





Questa la dichiarazione dell'Avv. Angelo Lucarella.