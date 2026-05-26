Contrastare la povertà educativa: costruire opportunità per il futuro dei più giovani



Per molto tempo la povertà di bambine, bambini e adolescenti è stata misurata esclusivamente in termini economici, sulla base del reddito e delle condizioni materiali delle famiglie, soprattutto quelle che vivono nelle periferie e nei contesti più fragili. Tuttavia, questa visione non riesce a cogliere pienamente tutti gli aspetti che caratterizzano la privazione vissuta dai minori. Per molto tempo la povertà di bambine, bambini e adolescenti è stata misurata esclusivamente in termini economici, sulla base del reddito e delle condizioni materiali delle famiglie, soprattutto quelle che vivono nelle periferie e nei contesti più fragili. Tuttavia, questa visione non riesce a cogliere pienamente tutti gli aspetti che caratterizzano la privazione vissuta dai minori.





Oltre alla dimensione materiale, infatti, sono fondamentali anche le opportunità di crescita educativa, culturale, fisica e socio-emotiva. Per questo motivo è importante approfondire le cause della povertà educativa e individuare strumenti concreti per contrastarla, offrendo a bambine, bambini e adolescenti la possibilità di coltivare talenti, passioni e sogni.





La povertà educativa: una definizione





Da circa dieci anni Medea ODV ha introdotto e sviluppato il concetto di “povertà educativa”, definendola come un fenomeno di deprivazione multidimensionale, strettamente legato al contesto familiare, sociale, scolastico e territoriale in cui vivono bambini e ragazzi.

La povertà educativa non riguarda soltanto la mancanza di risorse economiche, ma anche l’assenza di opportunità formative, culturali e relazionali indispensabili per una crescita sana ed equilibrata. Per questo Medea ODV ha costituito un team multidisciplinare con competenze educative, sociali e territoriali, impegnato nello studio del legame tra povertà materiale e povertà educativa.

Le difficili condizioni economiche di molte famiglie, infatti, impediscono spesso a bambine, bambini e adolescenti di accedere alle stesse opportunità dei loro coetanei che vivono in contesti più favorevoli. Questo si riflette non solo sul benessere personale, ma anche sul rendimento scolastico, sulle relazioni sociali e sulle prospettive future.





Come contrastare la povertà educativa





Contrastare la povertà educativa significa interrompere il ciclo che trasmette, da una generazione all’altra, la marginalizzazione sociale ed economica: dalla privazione materiale dei genitori a quella educativa dei figli, che rischiano di vivere le stesse difficoltà una volta adulti.

Per questo Medea ODV ha avviato il progetto del “Villaggio dei Diritti dell’Infanzia”, un percorso dedicato a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, pensato per creare nuovi spazi sociali, culturali ed educativi.

Il progetto promuove processi di partecipazione attiva e protagonismo giovanile attraverso: officine di autoapprendimento; atelier artistici ed espressivi; sportelli di ascolto; attività sportive e culturali; progetti di riqualificazione degli spazi scolastici; percorsi di inclusione e cittadinanza attiva.





Una sfida educativa e sociale





L’obiettivo del progetto, sviluppato su base triennale, è costruire una rete educativa territoriale grazie alla collaborazione tra istituti scolastici, associazioni locali e realtà sociali coordinate da Medea ODV – Progetto Città.

L’iniziativa vuole promuovere pace, culture non violente, inclusione e solidarietà, favorendo la nascita di un welfare di comunità capace di mettere al centro i diritti dei più piccoli e delle famiglie.

In collaborazione con il Social Book e l’Assessorato alle Politiche Sociali, saranno organizzati momenti di confronto e condivisione con antropologi, scrittori, viaggiatori ed esperti impegnati nei processi di integrazione tra popoli e culture.

L’obiettivo è lavorare concretamente per: facilitare l’accesso alle cure; promuovere la prevenzione; sostenere il benessere dei minori; offrire supporto sociale alle famiglie più fragili.





L’Orto dell’Infanzia e la Biblioteca della Cultura





Tra le iniziative simbolo del progetto vi sono anche l’Orto dell’Infanzia e la Biblioteca – La Stanza della Cultura, luoghi pensati per coltivare conoscenza, relazioni, creatività e partecipazione.

Una nuova semina inizierà: una terra nuova capace di portare frutto nei desideri, nelle passioni e nei sogni dei ragazzi, dei piccoli cittadini e delle piccole cittadine del futuro.

Affinché ogni semina possa generare opportunità, fiducia e coraggio nel loro domani.





«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza».