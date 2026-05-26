Belén Rodríguez dimessa dal Policlinico di Milano dopo il ricovero: era intervenuto il 112

Milano - La showgirl Belén Rodríguez è stata dimessa dal Policlinico di Milano dopo il ricovero avvenuto in seguito all’intervento dei soccorsi nella mattinata di lunedì 25 maggio.

Secondo quanto riportato, l’allarme era scattato dopo le urla provenienti dal suo appartamento nel quartiere Brera, a Milano. Un vicino avrebbe contattato il 112 e sul posto sono intervenute forze dell’ordine, vigili del fuoco e un’ambulanza, in un’operazione durata diverse ore prima dell’ingresso dei soccorritori nell’abitazione.

La struttura ospedaliera ha successivamente comunicato che la paziente era in buone condizioni al momento della dimissione.

Parallelamente, nelle ore precedenti al ricovero, erano stati segnalati anche due presunti episodi stradali che coinvolgerebbero un Suv associato alla showgirl, con danni a veicoli parcheggiati e nessuna persona ferita. La Polizia locale avrebbe avviato verifiche per ricostruire la dinamica e individuare l’effettivo conducente.

In passato, Rodríguez aveva parlato pubblicamente delle sue fragilità legate alla salute mentale, raccontando episodi di attacchi di panico e depressione e la difficoltà di gestire la pressione della vita pubblica.