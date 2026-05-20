Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani morti nella grotta di Alimathà

Vaavu, Maldive - Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante l’immersione nella grotta di Alimathà, alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino.

Nelle ore precedenti, il team di sub esperti finlandesi aveva già recuperato i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Il cadavere dell’operatore Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è invece già rientrato in Italia.

I cinque sub sono morti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, dove sono stati successivamente individuati e recuperati.

Nel frattempo la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I magistrati di piazzale Clodio disporranno le autopsie non appena le salme rientreranno in Italia e acquisiranno le testimonianze dei connazionali presenti a bordo della safari boat “Duke of York”.

Le indagini puntano a chiarire la dinamica dell’immersione e le eventuali responsabilità legate all’organizzazione e alla gestione dell’escursione subacquea.