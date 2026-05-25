Comunali: primi dati Opinio Rai, affluenza in calo e centrodestra avanti in diverse città. De Luca verso la vittoria a Salerno

Arrivano le prime proiezioni del consorzio Opinio per Rai sulle elezioni comunali in numerosi centri italiani, con un quadro ancora parziale ma già orientato in alcune competizioni chiave. Il campione analizzato si attesta intorno al 5% e i dati confermano tendenze differenziate tra i principali capoluoghi.
Salerno, De Luca verso la vittoria al primo turno
A Salerno, secondo la prima proiezione Opinio, Vincenzo De Luca sarebbe in netto vantaggio con il 58,5% dei consensi, dato che lo proietterebbe alla vittoria al primo turno. A distanza significativa gli altri candidati: Franco Massimo Lanocita (M5s-Avs) è accreditato del 15,6%, mentre il candidato del centrodestra Gherardo Maria Marenghi si fermerebbe al 12,2%.
Il dato è sostanzialmente in linea con il precedente exit poll, che indicava De Luca in una forbice tra il 56 e il 60%.
Venezia, Venturini avanti su Martella
A Venezia la proiezione conferma il vantaggio del candidato del centrodestra Simone Venturini, dato al 50,7%. Andrea Martella, candidato del centrosinistra, si attesterebbe al 37%, mentre Michele Boldrin (Ora!) si fermerebbe al 3,6%.
Affluenza in calo rispetto alle precedenti comunali
Sul piano nazionale, l’affluenza definitiva si attesta al 60,06%, in calo di circa cinque punti percentuali rispetto alla tornata precedente. Il dato conferma una tendenza alla riduzione della partecipazione elettorale, con differenze territoriali significative: l’Umbria registra il valore più alto con oltre il 70%, mentre il Molise risulta la regione con la partecipazione più bassa al voto.
In Calabria, nei 77 Comuni chiamati alle urne, l’affluenza si ferma al 60,80%. Tra i capoluoghi, Reggio Calabria segna il 65,10%, mentre Crotone si attesta al 62,56%, entrambe in lieve calo rispetto al precedente ciclo elettorale.
Altri capoluoghi: risultati frammentati ma tendenza al centrodestra
Ad Arezzo, secondo il primo exit poll, il candidato del centrodestra Marcello Comanducci è in vantaggio tra il 41,5% e il 45,5%, seguito da Vincenzo Ceccarelli (centrosinistra) con il 32-36%.
A Prato, invece, il centrosinistra con Matteo Biffoni risulta avanti con una forbice tra il 49,5% e il 53,5%, mentre il candidato del centrodestra Gianluca Banchelli si colloca tra il 26% e il 30%.
A Chieti, il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini è dato in testa con il 46-50%, seguito dai candidati del centrodestra e da liste civiche.
Reggio Calabria, forte vantaggio per Cannizzaro
A Reggio Calabria, la proiezione assegna al candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro un ampio vantaggio, tra il 64% e il 68%, contro il 21-25% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia e il 5-7% del civico Eduardo Lamberti Castronuovo.