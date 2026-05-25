Torino, tifoso ferito prima del derby: condizioni stabili ma resta in coma farmacologico

Torino - Restano gravi ma stabili le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, commercialista residente a Milano e originario di Casale Monferrato, rimasto ferito durante i disordini avvenuti prima del derby tra Torino FC e Juventus FC a Torino.

Il tifoso è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale delle Molinette, dove è stato trasferito dopo un primo intervento al Mauriziano. I medici confermano che il paziente è stabile e che è previsto un controllo TAC nelle prossime ore. Rimane tuttavia in coma farmacologico e in prognosi riservata.

Secondo i sanitari, il trauma cranico è stato definito severo: i chirurghi sono intervenuti per rimuovere un esteso ematoma causato da un violento impatto, nel tentativo di limitare danni neurologici.

Le indagini della Digos stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto. L’ipotesi più accreditata è che il ferimento sia stato provocato da un oggetto contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro, mentre inizialmente si era ipotizzato anche l’uso di un lacrimogeno.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, non si esclude alcuna pista sulla responsabilità del gesto, avvenuto nel contesto dei disordini tra gruppi di tifosi prima della partita.