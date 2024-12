A Capodanno 2025 inizio anno da non mancare con le sonorità spiritual-gospel dei St John’s Singers

Alle 18 il tradizionale concerto dello storico gruppo vocale alla Chiesa San Giovanni Battista di Manziana.





MANZIANA (RM) - Appuntamento da non perdere anche per questo Capodanno 2025 con il concerto del St John’s Singers Gospel Choir a Manziana. Un evento tradizionale nella chiesa di San Giovanni Battista per festeggiare in musica il nuovo anno. Si tratta di una iniziativa musicale che è divenuta col tempo un appuntamento fisso per i manzanesi e non solo.





Lo storico coro gospel, nato come una costola della attivissima associazione Il Cantiere dell’Arte, presieduta oggi come allora da una instancabile Adriana Rasi, lo vive come un tributo al santo patrono che nel lontano 1991 lo accolse sotto la propria protezione.





Grazie a grandi vocalist e musicisti del calibro di Harold Bradley, Toto Torquati, Giampaolo Ascolese, Joy Garrison e molti altri il coro, negli anni, si è reso protagonista di eventi unici ed irripetibili cantando nel cuore delle istituzioni – come l’aula plenaria del Parlamento Europeo – ma anche nelle piazze, nelle chiese e nelle carceri.





Il messaggio di uguaglianza e di fraternità afroamericano, tipico del repertorio gospel, fa di ogni loro concerto una occasione per ribadire i valori di una società senza discriminazione. I St john’s Singer per la qualità degli interpreti che negli anni si sono avvicendati possono essere considerati nel territorio dei veri e propri pionieri del genere gospel.





"Quando nel 1991, quasi per scommessa – racconta il cavaliere Adriana Rasi – demmo vita e voce a questo progetto non avremmo mai pensato di poter riscuotere tanto successo arrivando ad annoverare un gran numero di concerti, prestigiosi riconoscimenti e la pubblicazione di cinque cd. Per noi tornare a cantare a Manziana – commenta ancora il presidente de Il Cantiere dell’Arte – è un po’ ritornare a casa e ricordare l’entusiasmo che ci animò. Ringraziamo ancora una volta il parroco, l’amministrazione comunale e tutto il pubblico che ogni volta, per questo concerto di inizio anno, non ci fa mancare il proprio calore".





Appuntamento alle 18 del 1° gennaio 2025 alla Chiesa San Giovanni Battista con le sonorità spiritual-gospel dei St John’s Singers. Al pianoforte Alessandro Aloisi. Alla direzione Alessandra Paffi.





Il St John’s Singers Spiritual Gospel Choir si è costituito nel 1991 nell’ambito delle attività de Il Cantiere dell’Arte. Si è avvalso, nel corso degli anni, della collaborazione dei vocalist statunitensi, Harold Bradley, Joy Garrison, Charlie Cannon, Fatimah Provillon. Ha al suo attivo un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Ha inciso cinque CD. È stato più volte ospite in trasmissioni televisive sulle tre reti Rai oltre che Rai International, TV2000 e Radio Vaticana. Ha collaborato con enti locali, ambasciate, ONU, FAO, UNICEF, Telethon, Amnesty International, Medici Senza Frontiere, Caritas, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali-UNAR. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per tra i quali quelli dei Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. Ha rappresentato in musica l’Italia al Parlamento dell’Unione Europea cantando nel 2008 a Bruxelles nell’aula dell’assemblea plenaria definito cuore vibrante della democrazia europea.