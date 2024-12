Pranzo di Natale: oltre 3,5 miliardi di euro la spesa prevista

Si sa, le festività natalizie sono un momento per stare in famiglia, per condividere ricordi ed emozioni; ma quanto spenderanno quest’anno gli italiani per il pranzo o il cenone di Natale? Secondo l’indagine* commissionata da Facile.it a EMG Different, pagheranno in media 83 euro a testa, per un totale stimato di oltre 3 miliardi e mezzo di euro.