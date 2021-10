Ragazzi da record: per la prima volta in Italia un giallo scritto da 2 dodicenni



TORINO - Durante la fine del 2020, i nuovi lockdown e le lezioni in DAD, Adriano ed Isotta due ragazzini dodicenni, compagni di classe alle scuole medie di Villarbasse (Torino), invece che ammazzare il tempo giocando, come il resto dei loro coetanei hanno dato vita al giallo "Progetto All-in". - Durante la fine del 2020, i nuovi lockdown e le lezioni in DAD, Adriano ed Isotta due ragazzini dodicenni, compagni di classe alle scuole medie di Villarbasse (Torino), invece che ammazzare il tempo giocando, come il resto dei loro coetanei hanno dato vita al giallo "Progetto All-in".





Adriano, appassionato di motorsport, è un pilota Kart di un campionato nazionale, di difesa personale, di storia (la sua materia preferita), di spionaggio (fan di molte serie TV e film) e di soft-air.

Isotta, la sua "socia", amica e compagna di classe, appassionata di karate (è una agonista), di equitazione monta americana e di spionaggio (anche lei fan di molte serie TV e film).

Insieme i 2 hanno deciso di scrivere a 4 mani un romanzo in cui confluiscono tutte le loro passioni, elaborando una scaletta interessante e facendolo diventare un bellissimo romanzo.

Avvincente, avventuroso, in cui non manca mai l’ironia, e in cui non possono mancare le ispirazioni ai grandi successi della produzione editoriale e cinematografica. E per chi conosce i 2 giovani intraprendenti autori riconosce naturalmente anche una buona dose di autobiografia dei personaggi principali. Altri personaggi sono poi ispirati ad amici, compagni di scuola o personaggi famosi più o meno simpatici ai giovanissimi autori.

Adriano e Isotta poi non si sono fatti mancare niente per arricchire questo romanzo: una copertina accattivante, illustrazioni fatte a mano all’inizio dei capitoli, una specie di "locandina" per ogni capitolo, una colonna sonora originale composta per il romanzo, i social media, il merchandising (con magliette a tema) e addirittura un video concorso sul sito del romanzo a cui sono invitati a partecipare i lettori.

E come tutte le più grandi serie il finale lascia aperta la possibilità di prossimi titoli legati a questo primo romanzo.