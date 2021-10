Intervista ad Emanuele Carlo Ostuni - Attore, presentatore, poeta e regista teatrale

Intervistiamo Emanuele Carlo OSTUNI attore, presentatore, poeta e regista teatrale. Queste le sue parole:Fra locandine di spettacoli,cinema,stampa e foto raccolte in tanti anni...SI effettivamente tranne la mia personale parentesi romana dal 2003/07 la casa di famiglia è sempre stata questa.Le sembrerà strano ma non mi sono mai sposato proprio perché credo nel matrimonio, per me è un legame indissolubile. Non mi sono mai sentito all’altezza e alla fine non si concretizzava nulla e poi sposarsi e mettere al mondo dei figli non è un obbligo come il Green pass odierno, scusi la divagazione, anche se un figlio un po’ mi manca.Non sono un No vax se questo è quello che vuole sapere. Nonostante ciò, sono contrario a tutta questa atmosfera supersanitari, con la gente che si vaccina per paura di perdere la propria libertà o addirittura il lavoro e non per convinzione. C’è differenza non crede?Beh una poesia in versi del 300’ in dedica a LUI non capita tutti i giorni anche se ho scritto parecchie poesie.Credente Si ma non Credulone, che è diverso. Comunque per citare Blaise Pascal la fede è una scommessa, se devo scommettere punto sul vincente ossia DIO, in caso contrario non avrò perduto nulla.Jean Paul Sartre diceva preferisco il Paradiso per il clima e l’Inferno per la compagnia ma a parte ciò la domanda è pregnante e ricca di MISTERO.In questa epoca mi viene spontaneo risponderle in Google sui Social e Youtube