'Percorsi di Legalità': MEDEA ODV promuove una giornata di confronto alla Camera dei Deputati



ROMA - La promozione della cultura della legalità passa attraverso la conoscenza delle istituzioni e il dialogo con esse. Con questo obiettivo, MEDEA ODV organizza l'evento "Percorsi di Legalità", una visita guidata presso il Parlamento Italiano che si terrà giovedì 9 luglio 2026 nella prestigiosa sede della Camera dei Deputati, a Roma. - La promozione della cultura della legalità passa attraverso la conoscenza delle istituzioni e il dialogo con esse. Con questo obiettivo, MEDEA ODV organizza l'evento "Percorsi di Legalità", una visita guidata presso il Parlamento Italiano che si terrà giovedì 9 luglio 2026 nella prestigiosa sede della Camera dei Deputati, a Roma.





L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di approfondimento e confronto sui valori della giustizia, della cittadinanza attiva e del vivere civile, offrendo ai partecipanti l'opportunità di conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni democratiche e di riflettere sul ruolo della legalità nella società contemporanea.





A rendere ancora più significativo l'evento sarà la partecipazione del Ch.mo Prof. Avv. Paolo Iafrate, docente presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Coordinatore del Centro Ricerche Economiche Giuridiche, il cui autorevole contributo accademico offrirà spunti di riflessione di grande valore sui temi della giustizia e della responsabilità civica.





MEDEA ODV rinnova così il proprio impegno nella diffusione della cultura della legalità, promuovendo iniziative capaci di favorire la crescita culturale e civile della comunità attraverso il dialogo diretto con le istituzioni della Repubblica.





INFORMAZIONI:

Data: 9 luglio 2026

Luogo: Camera dei Deputati – Roma