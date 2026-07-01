Caldo, l’Italia verso la tregua: calano le città da bollino rosso e arrivano i temporali

Roma - La morsa del caldo intenso che ha interessato l’Italia nelle ultime settimane inizia ad allentarsi. Oggi le città conscendono a 21, mentre nella giornata di domani saranno soltanto due le località ancora interessate dal massimo livello di allerta per il caldo.

Il cambiamento climatico è accompagnato dall’arrivo di fenomeni temporaleschi in diverse regioni. Per oggi è stata diramata un’allerta arancione in Lombardia, mentre il livello di attenzione gialla riguarda Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Le temperature resteranno comunque elevate in molte aree del Paese, ma il progressivo ingresso di correnti più instabili contribuirà a ridurre l’afa e a riportare condizioni più variabili.

Intanto il Ministero della Salute ha annunciato una rivalutazione dei dati diffusi dall’Organizzazione mondiale della sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, contestando le stime dell’Oms e annunciando nuovi approfondimenti.