Mondiali, Inghilterra e Belgio avanti tra emozioni e rimonte: Kane trascina i Tre Leoni, Tielemans decisivo ai supplementari

PIERO CHIMENTI - Serata ricca di emozioni ai Mondiali, con Inghilterra e Belgio che conquistano la qualificazione al termine di due sfide combattute e ricche di colpi di scena.L’Inghilterra è costretta a inseguire contro un ottimo Congo, capace di sbloccare il risultato già al 7’ grazie a Cipenga, che sorprende il portiere inglese con una conclusione sul primo palo. I Tre Leoni faticano a trovare spazi per gran parte della gara, ma nel finale riescono a ribaltare la situazione. Al 75’ Kean firma il pareggio con un preciso colpo di testa, mentre all’86’ completa la rimonta con uno splendido tiro a giro che non lascia scampo a Mpasi, regalando all’Inghilterra il successo per 2-1 e il passaggio del turno.Ancora più spettacolare il confronto tra Belgio e Senegal. Sono gli africani a partire meglio e a portarsi in vantaggio al 25’ con Diarra, che realizza da pochi passi dopo una conclusione di Sarr respinta dal palo. In avvio di ripresa è lo stesso Sarr a raddoppiare, battendo Courtois con una conclusione di destro e facendo sognare il Senegal.Quando la qualificazione sembra ormai nelle mani della formazione africana, il Belgio reagisce con grande carattere. All’85’ Romelu Lukaku accorcia le distanze con un colpo di testa sul cross di Meunier, mentre quattro minuti più tardi Youri Tielemans approfitta di un’uscita errata di Diaw su un traversone di Trossard per firmare il 2-2 e trascinare la sfida ai tempi supplementari.L’equilibrio resiste fino agli ultimi istanti dell’extra time, quando al 120’ l’arbitro assegna un calcio di rigore ai belgi per un intervento di Camara su Tielemans. Dopo il controllo del VAR è lo stesso capitano del Belgio a presentarsi sul dischetto, trasformando con freddezza il penalty del definitivo 3-2 e regalando ai Diavoli Rossi una qualificazione sofferta quanto preziosa.