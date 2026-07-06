Trapani, il pesista olimpico Antonino Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo

– Il Tribunale di Trapani ha condannato il pesista Antonino Pizzolato aper violenza sessuale di gruppo. La stessa pena è stata inflitta agli altri tre imputati: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì.

Il procedimento giudiziario è nato dalla denuncia presentata da una turista finlandese di 27 anni, che ha riferito di essere stata vittima della violenza nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2022 all'interno di una casa vacanze nel Trapanese.

La sentenza

Secondo quanto ricostruito dall'accusa, i fatti si sarebbero verificati durante una serata trascorsa nell'abitazione dove si trovavano i quattro imputati. Al termine del processo, il Tribunale di Trapani ha riconosciuto la responsabilità degli imputati, condannandoli ciascuno a 5 anni e 4 mesi di carcere.

Chi è Antonino Pizzolato

Originario di Castelvetrano, Antonino Pizzolato è uno dei più noti pesisti italiani ed è tesserato per il gruppo sportivo delle Fiamme Oro.

Nel corso della sua carriera ha conquistato due medaglie olimpiche di bronzo nel sollevamento pesi: ai Giochi della XXXII Olimpiade e ai Giochi della XXXIII Olimpiade.

La sentenza è di primo grado e potrà essere impugnata nei successivi gradi di giudizio.