Medea ODV lancia una nuova frontiera: la cybersicurezza alimentare come presidio di salute e identità per le giovani generazioni



ROMA – La tutela del benessere giovanile rappresenta, oggi più che mai, una sfida di civiltà che impone un radicale cambio di paradigma. Consapevole che il corretto sviluppo dei ragazzi sia indissolubilmente legato all'integrità della loro salute fisica e psichica, Medea ODV ha intrapreso con fermezza un ambizioso percorso di valorizzazione della cybersicurezza alimentare. In un'epoca dominata dall'iperconnessione, la difesa delle scelte nutrizionali e la protezione dai rischi latenti veicolati dal mondo digitale diventano pilastri fondamentali per costruire un'identità sana e consapevole. – La tutela del benessere giovanile rappresenta, oggi più che mai, una sfida di civiltà che impone un radicale cambio di paradigma. Consapevole che il corretto sviluppo dei ragazzi sia indissolubilmente legato all'integrità della loro salute fisica e psichica, Medea ODV ha intrapreso con fermezza un ambizioso percorso di valorizzazione della cybersicurezza alimentare. In un'epoca dominata dall'iperconnessione, la difesa delle scelte nutrizionali e la protezione dai rischi latenti veicolati dal mondo digitale diventano pilastri fondamentali per costruire un'identità sana e consapevole.





Questo impegno di alto valore sociale e pedagogico troverà la sua espressione più elevata nel convegno intitolato "Sicurezza alimentare e devianza giovanile nell'era digitale: benessere, salute, sport, identità", in programma il prossimo 07 Luglio 2026 presso la prestigiosa Sala Matteotti della Camera dei Deputati.





L’incontro, che si avvarrà dei saluti istituzionali dell'On. Marco Cerreto, Capogruppo in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, si distingue per la presenza di un autorevole parterre di relatori. Si tratta di figure di eminente spessore tecnico-scientifico, professionisti che, con il loro vissuto quotidiano nei rispettivi ambiti di eccellenza, offriranno una lettura multidisciplinare e rigorosa delle criticità contemporanee:

- Il rigore delle Istituzioni e del Diritto: Il Cons. Avv. Francesco Urraro, Vice Presidente del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato e Of Counsel presso GA Alliance, porterà l'apporto di una visione giuridica di altissimo profilo. Al suo fianco, il Dott. Domenico Luca Musto, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, esperto di tutela ambientale e già consulente della Commissione Bicamerale Ecomafie, analizzerà la stretta interconnessione tra legalità, rispetto dell'ecosistema e salute pubblica.

- L’eccellenza medico-scientifica: Il dibattito si avvarrà dell'esperienza clinica di figure di spicco quali il Prof. Pasquale Piombino, esperto in chirurgia maxillo-facciale; il PhD Pietro Schettino, specialista in chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva; e il Dott. Marino Nardi, oncologo specializzato in chirurgia mammaria. Questi esperti delineeranno il nesso inscindibile tra le dinamiche dei consumi alimentari moderni e l’impatto biologico sul corpo umano.

- La visione pedagogica e la tutela globale: La Prof.ssa Adele Vairo, Dirigente Scolastico e figura di riferimento dell'ANP, offrirà una prospettiva preziosa sul mondo della scuola e sulle strategie di protezione dei minori. A chiudere il quadro, il contributo della Dott.ssa Rossana Ferraro, docente di cooperazione internazionale in cybersicurezza e Giudice dell'Esecuzione, che declinerà la sicurezza alimentare attraverso la lente della protezione digitale e della cooperazione internazionale.





A coronamento della giornata, alle ore 11.30, si terrà la Cerimonia di Consegna degli Attestati di Encomio al Merito. Questi riconoscimenti non sono da intendersi come meri atti celebrativi, bensì come autentiche attestazioni di stima basate su una rigorosa valutazione di curriculum di impegno profuso in ambito sociale, professionale e lavorativo. Attraverso tali onorificenze, Medea ODV intende valorizzare pubblicamente l'operato di chi, con dedizione infaticabile e comprovata preparazione tecnica, si spende quotidianamente per il bene collettivo.





In merito al significato profondo dell'evento, il Dott. Francesco Longobardi, Presidente di Medea ODV presso la Camera dei Deputati, ha dichiarato: "Il nostro impegno per la cybersicurezza alimentare nasce dalla consapevolezza che il futuro delle giovani generazioni si gioca sul terreno della conoscenza e della protezione. Intendiamo costruire un ecosistema in cui il benessere dei ragazzi sia presidiato con strumenti d'eccellenza, valorizzando il merito di chi, con la propria professionalità, lavora per garantire loro un domani più sano, sicuro e consapevole".



