Giuseppe Bresciani torna in libreria con “L’uomo che pesò l’eternità”: un viaggio tra immortalità, alchimia e memoria

Il nuovo romanzo storico dello scrittore pavese attraversa tre secoli di storia europea tra filosofia, mistero e ricerca della vita eterna, seguendo il destino straordinario di un uomo capace di fermare il tempo

Cosa accadrebbe se un uomo riuscisse davvero a fermare il proprio invecchiamento? È da questa domanda che prende forma “L’uomo che pesò l’eternità”, il nuovo romanzo storico di Giuseppe Bresciani, un’opera che intreccia avventura, riflessione filosofica e dimensione esoterica in una narrazione intensa e visionaria.

Il romanzo si apre nella Roma del Natale del 1940, avvolta dalla neve e dal silenzio della guerra. Sul colle del Pincio, un uomo anziano attende qualcuno che non arriva mai. Seduto su una panchina, decide allora di raccontare alle statue del parco la propria incredibile esistenza: una vita lunga ben 246 anni, iniziata nel 1694 e resa possibile grazie alla scoperta della pietra filosofale e dell’elisir di lunga vita.

Il protagonista, Leopoldo Giorgio, nato da una principessa tedesca legata ai Medici e da un nobile ungherese, attraversa secoli di storia europea muovendosi tra corti, viaggi e discipline occulte. Educato alla ricerca della verità e dell’alchimia, vive esperienze straordinarie che lo conducono progressivamente verso la conquista dell’immortalità.

Un romanzo sul tempo e sul peso dell’eternità

Più che un semplice romanzo storico, l’opera di Bresciani si configura come una riflessione sul tempo, sulla memoria e sul significato stesso della vita. Il protagonista, infatti, comprende progressivamente come l’immortalità non rappresenti soltanto un privilegio, ma anche una condanna.

Nel corso della sua lunghissima esistenza, Leopoldo è costretto a cambiare continuamente identità, patria e relazioni per sfuggire alla curiosità e all’avidità degli uomini. Assiste all’invecchiamento e alla morte delle persone amate, sperimenta la stanchezza del vivere e la difficoltà di adattarsi a epoche sempre nuove.

Il titolo stesso del romanzo richiama questa dimensione: l’eternità come peso, come condizione che priva l’uomo della naturale conclusione dell’esistenza.

Tra i temi affrontati emergono anche la reincarnazione, la ciclicità del tempo e il rapporto tra memoria e identità. Il conte Leopoldo Giorgio possiede infatti una memoria straordinaria, quasi assoluta, che lui stesso definisce “eidetica”, alimentata da antiche tecniche orientali e da una particolare capacità di associare immagini e suoni agli eventi vissuti.

Intrighi, passioni e nemici nelle corti europee

Le origini nobiliari del protagonista gli aprono le porte delle grandi corti europee, ma attirano anche rivalità e nemici potenti. Tra questi spicca il duca di Choiseul, figura influente della corte francese, deciso a perseguitarlo e persino a eliminarlo.

Grande spazio assume anche la dimensione sentimentale. Nel romanzo compaiono tre donne legate tra loro da un filo misterioso e simbolico, unite al protagonista da una relazione che attraversa le generazioni e il tempo stesso. Un amore che si trasforma nel simbolo dell’“eterno femminino”, sospeso tra fascinazione, memoria e destino.

Giuseppe Bresciani e il percorso letterario

Classe 1955, Giuseppe Bresciani si è laureato in Lettere Moderne all’Università di Pavia nel 1980. Dopo una lunga esperienza imprenditoriale e umanistica, ha scelto di dedicarsi completamente alla scrittura.

Ha esordito nel 2011 con “L’inferno chiamato Afghanistan”, testimonianza della sua esperienza nel Paese dei talebani. Nel 2013 ha pubblicato la raccolta “Il cantico del pesce persico”, mentre nel 2018 è arrivato il romanzo storico “Le infinite ragioni”, dedicato agli ultimi anni di Leonardo da Vinci in Francia.

Nel 2021 ha firmato “Il cavaliere del fiordo”, vincitore del premio “Scrittori con gusto” dell’Accademia Res Aulica di Bologna. Con “L’uomo che pesò l’eternità”, pubblicato da Altrevoci, Bresciani torna a confrontarsi con il romanzo storico ampliandone però i confini verso la dimensione filosofica ed esistenziale.