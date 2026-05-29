Ponte del 2 giugno, disagi in partenza per lo sciopero del 29 maggio: attesi ritardi e richieste di rimborsi

Roma - Il ponte del 2 giugno si apre con possibili disagi per i viaggiatori a causa dello sciopero generale del 29 maggio, che coinvolge anche il trasporto aereo proprio alla vigilia di uno dei principali periodi di mobilità della stagione estiva.

Secondo Federalberghi saranno circa 14,3 milioni gli italiani in viaggio per una vacanza, cifra che potrebbe aumentare considerando anche gli spostamenti brevi e le gite fuori porta.

«I nostri centralini hanno iniziato a registrare un aumento di chiamate legate allo sciopero aereo – spiega ItaliaRimborso – nonostante l’Enac abbia già pubblicato l’elenco dei voli garantiti per la giornata del 29 maggio. Per questi collegamenti non è prevista la compensazione pecuniaria di 250 euro, ma resta il diritto al rimborso delle spese sostenute per raggiungere la destinazione con mezzi alternativi, come trasporti, pasti e pernottamenti non programmati».

Le preferenze degli italiani si concentrano soprattutto su mete nazionali, con le isole in testa, seguite dalle città d’arte e dalle destinazioni montane.

Il ponte del 2 giugno segna di fatto l’avvio della stagione estiva e arriva in un momento rilevante anche sul piano normativo: proprio in quella data a Bruxelles è prevista la conferenza del comitato di conciliazione sulle possibili modifiche al Regolamento Europeo 261/2004, che disciplina i diritti dei passeggeri aerei.

Resta alta l’attenzione sugli effetti dello sciopero del 29 maggio sulla regolarità dei voli. Trattandosi di una circostanza eccezionale, non è prevista la compensazione pecuniaria, ma i passeggeri mantengono il diritto al rimborso delle spese extra sostenute, come riprotezioni acquistate autonomamente, pasti, hotel e altri costi legati al disservizio.

ItaliaRimborso invita i viaggiatori a partire informati, monitorando lo stato del proprio volo nelle ore precedenti alla partenza e conservando tutta la documentazione utile, come carte d’imbarco, ricevute e fatture.

Il ponte del 2 giugno si conferma così un banco di prova per il sistema del trasporto aereo nazionale, con l’invito a conoscere i propri diritti per gestire eventuali disagi e richieste di rimborso.