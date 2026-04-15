Trump attacca Papa Leone XIV e Meloni: nuove tensioni tra Washington, Vaticano e Roma

Washington – Nuove dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riaccendono lo scontro politico e diplomatico con il Vaticano e con il governo italiano, in un contesto già segnato da forti tensioni internazionali.

Il post contro Papa Leone XIV

Trump è intervenuto sulla piattaforma Truth con un messaggio rivolto a Papa Leone XIV, invitandolo a prendere posizione sull’Iran e accusando il Paese mediorientale di repressioni e violenze contro manifestanti disarmati.

Nel post, il presidente statunitense ha ribadito la sua linea dura su Teheran, sottolineando come il possesso di armi nucleari da parte dell’Iran sia, a suo avviso, “inaccettabile”, chiudendo il messaggio con lo slogan: “L’America è tornata”.

Le critiche alla premier Giorgia Meloni

In un’intervista a Fox News, Trump ha poi rivolto un nuovo attacco alla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, criticandone la posizione sul dossier iraniano e sostenendo che chi non ha sostenuto gli Stati Uniti nella gestione della crisi avrebbe compromesso i rapporti bilaterali.

Il presidente americano ha inoltre richiamato il tema energetico, affermando che l’Italia dipenderebbe in misura significativa dalle forniture di petrolio legate allo Stretto strategico di Hormuz.

Il post virale con l’immagine di Gesù

A rafforzare la polemica è anche la ricondivisione, da parte di Trump, di un’immagine pubblicata su Truth Social che lo ritrae accanto a Gesù in un abbraccio simbolico, accompagnata da un messaggio ironico rivolto ai critici politici e da una didascalia di tono fortemente religioso e identitario.

Il precedente scontro con il Vaticano

Non è la prima volta che Trump si esprime in termini critici nei confronti del pontefice. Nei giorni precedenti aveva già accusato Leone XIV di essere “debole sulla criminalità” e di avere posizioni “pessime in politica estera”.

Il Papa, da parte sua, aveva replicato rivendicando l’indipendenza del proprio ruolo e sottolineando la centralità del messaggio evangelico, ribadendo la necessità di continuare a parlare di pace senza entrare in dinamiche politiche.

Reazioni politiche

Le nuove dichiarazioni hanno suscitato reazioni anche in Italia. Dal governo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha difeso la linea di Palazzo Chigi, ribadendo la solidità dell’alleanza con gli Stati Uniti ma anche la possibilità di esprimere posizioni autonome.

Dall’opposizione, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha parlato di attacchi inaccettabili, mentre il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha sottolineato le contraddizioni della politica internazionale della premier.