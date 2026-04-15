Roma, maxi operazione antidroga: 13 arresti, in manette anche un esponente della Banda della Magliana

Roma - Nuovo colpo alla criminalità organizzata nella Capitale, dove i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone accusate, a vario titolo, di traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni.

Tra gli arrestati figura anche Raffaele Pernasetti, considerato dagli investigatori uno storico esponente della cosiddetta Banda della Magliana, che torna così in carcere. L’uomo è ritenuto vicino ad ambienti della criminalità organizzata romana e a soggetti legati anche a clan di matrice campana e ‘ndranghetista, con presunti canali di approvvigionamento della droga destinata alle piazze di spaccio di diversi quartieri romani, tra cui Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Pernasetti avrebbe anche partecipato a episodi di violenza e intimidazione, tra cui un’aggressione ai danni di un meccanico per il recupero di un debito di droga, arrivando in un caso a minacciare la vittima con una pistola alla testa. L’uomo sarebbe inoltre coinvolto in un episodio in cui un debitore venne successivamente raggiunto da colpi d’arma da fuoco alle gambe.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, hanno documentato anche la presenza di incontri tra esponenti di diverse organizzazioni criminali, monitorati attraverso intercettazioni e attività tecniche. Tra i luoghi ritenuti centrali per i contatti figurerebbe un ristorante della zona di Testaccio.

Secondo gli investigatori, a capo del sodalizio dedito allo spaccio ci sarebbe un ulteriore esponente storico della criminalità romana già arrestato in precedenza per il suo presunto ruolo in un omicidio avvenuto a Corviale nel gennaio 2024.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga e armi.