Papa Leone XIV in Africa: appello alla pace e visita tra Camerun e Algeria

Nuova tappa del viaggio apostolico di Papa Leone XIV nel continente africano. Dopo la visita in Algeria, il Pontefice è arrivato nel pomeriggio di oggi in Camerun, dove resterà per meno di 72 ore, con una fitta agenda di incontri istituzionali, pastorali e sociali.

Appello alla pace e al dialogo

Nel suo discorso alle autorità, alla società civile e al corpo diplomatico, il Papa ha ribadito la centralità della pace come processo concreto e quotidiano: “La pace non può essere ridotta a slogan, ma deve essere incarnata in uno stile personale e istituzionale che ripudi ogni forma di violenza”.

Rivolgendosi alle istituzioni camerunesi, Leone XIV ha invitato a un “esame di coscienza e a un coraggioso salto di qualità”, sottolineando che l’autorità pubblica deve essere “ponte e non fattore di divisione”, anche nei contesti segnati dall’insicurezza. Ha inoltre richiamato il rispetto dei diritti umani come condizione imprescindibile dell’azione politica, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Incontri istituzionali e attenzione sociale

Il Pontefice ha incontrato il presidente del Camerun Paul Biya al Palazzo Presidenziale di Yaoundé. Biya, 92 anni, guida il Paese dal 1982 ed è stato rieletto per l’ottava volta tra le contestazioni dell’opposizione.

Tra gli appuntamenti della visita figura anche la tappa all’orfanotrofio Ngul Zamba, nel quartiere di Nlongkak a Yaoundé, struttura storicamente impegnata nell’accoglienza di minori in condizioni di fragilità sociale, con servizi di assistenza, istruzione e supporto sanitario.

Le regioni del conflitto e il programma del viaggio

Domani il Papa si recherà a Bamenda, nel nord-ovest del Paese, area segnata da anni di conflitto tra governo centrale e gruppi separatisti noti come “Amba Boys”, che rivendicano l’indipendenza delle regioni anglofone. In questo contesto, anche la Chiesa cattolica ha spesso svolto un ruolo di mediazione, non senza difficoltà e rischi per il clero locale.

Successivamente, Leone XIV sarà a Douala, principale centro economico del Paese, dove celebrerà la messa allo stadio Japoma e visiterà un ospedale cattolico impegnato nell’assistenza sanitaria.

Il viaggio apostolico proseguirà poi verso l’Angola, con partenza da Yaoundé prevista per il 18 aprile.