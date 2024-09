Giornata Europea del Biologico, a Firenze la Festa del Bio

- Il 23 settembre prossimo a Firenze si terrà una giornata all'insegna della sostenibilità e del gusto con la Festa del Bio, in occasione della Giornata Europea del Biologico. Un evento speciale, realizzato dall'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica Bellagrò, APAB, Ortobioattivo di Andrea Battiata e Mulino le Pietre di Fabrizio Caponi, e che promette di offrire un'esperienza coinvolgente e gustosa, adatta a tutti coloro che credono in un futuro più verde e sostenibile.