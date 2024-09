La sfilata della stilista Milena Djurdjic a Venezia, tra fashion e body art

VENEZIA - La stilista montenegrina Milena Djurdjic ha sfilato al red carpet del Festival del Cinema di Venezia, catturando un'attenzione particolare grazie all’abito di sua creazione e lo stile complessivo, che comprendeva il disegno sulla schiena di un canale di Venezia, dell’artista e body painter Petar Raicevic. - La stilista montenegrina Milena Djurdjic ha sfilato al red carpet del Festival del Cinema di Venezia, catturando un'attenzione particolare grazie all’abito di sua creazione e lo stile complessivo, che comprendeva il disegno sulla schiena di un canale di Venezia, dell’artista e body painter Petar Raicevic.





Dopo lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood dello scorso anno, l'81ª edizione del Festival del Cinema di Venezia ha riunito alcuni dei più grandi nomi del cinema contemporaneo, che hanno trascorso i primi giorni di settembre a Venezia circondati da numerosi fan.





Tra gli invitati la stilista montenegrina, che ha partecipato all'evento a Venezia con il suo team, con cui ha instaurato un forte legame. Un lavoro di squadra che ha contribuito a creare lo stile finale della sfilata, e che l'ha supportata nelle relazioni con i media internazionali e nell'instaurazione di nuovi contatti nell'industria cinematografica.





"L'invito a sfilare sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia è stato per me un grande onore e mi ha dato un forte impulso a continuare su questa strada, per il proseguimento della mia carriera. Da quando ho vinto il premio d'argento all'Oscar Della Moda l'anno scorso a Roma, sono accadute molte cose straordinarie, e sono entusiasta che si stiano aprendo le porte di nuove fantastiche opportunità" ha dichiarato Milena.





"Ho preso questa opportunità molto seriamente e il mio obiettivo era quello di presentare il mio marchio nella miglior luce possibile, e di rappresentare il mio paese con dignità, in un evento così importante. Abbiamo imparato molto durante il processo di preparazione a Venezia, e sono davvero soddisfatta di vedere come i talenti del Montenegro possono competere con gli altri professionisti del palcoscenico globale" ha aggiunto la stilista montenegrina.





Mentre Milena ha disegnato il suo abito per l'occasione, l'artista del body art Petar Raicevic ha svolto un ruolo significativo nella creazione di una straordinaria rappresentazione di Venezia sulla sua schiena.





"Volevamo fare qualcosa di diverso, mostrare rispetto per gli ospiti, ma anche rendere omaggio al nostro paese. Da qui il dettaglio del cappello montenegrino sul gondoliere veneziano. L'intero processo di pianificazione e collaborazione con Milena è stato incredibile, e essere a Venezia è stata una delle esperienze professionali più emozionanti" ha detto Petar Raicevic.





Il Festival di Venezia è considerato uno dei 3 eventi cinematografici più importanti dell'anno e rappresenta un'ottima piattaforma per la promozione globale.





Milena e il suo team stanno attualmente lavorando alla preparazione di un nuovo progetto, con importanti marchi, come Porsche, con cui ha già avviato una collaborazione con il suo team.