Tv, mercoledì 6 settembre in prima serata su Rai 1 il film 'Sister Act 2 - Più svitata che mai'



Il travolgente successo di "Sister Act - Una svitata in abito da suora" convinse i suoi produttori a mettere immediatamente in cantiere un seguito: mercoledì 6 settembre, in prima serata, alle 21.25, Rai1 trasmette "Sister Act 2 - Più svitata che mai", che ripropone la comicità di Whoopi Goldberg nel ruolo di Deloris Van Cartier - Suor Maria Claretta.





Dopo le peripezie raccontate nel primo film, Deloris si è rimessa a fare la cantante. Ma un giorno, durante uno spettacolo a Las Vegas, riceve la visita delle sue vecchie amiche suore, che le chiedono di tornare a San Francisco perché hanno bisogno di lei. La madre superiora la convince a diventare insegnante di musica nella scuola diretta dalle monache: sarà però necessario che Deloris si rimetta nei panni di Suor Maria Claretta. La scuola naviga in cattive acque finanziarie, e per salvarla sarà necessario iscrivere il coro a un concorso. La trama di questo seguito, che riprende numerosi motivi e personaggi del film originario, è incastrata nel collaudato solco della "scuola da salvare", che ha ispirato tante sceneggiature hollywoodiane, spesso con successo. "Sister Act 2" strizza, dunque, l’occhio ai "Blues Brothers", in un seguito molto carico, che deve pur sempre molto del suo carattere alla grande statura comica di Whoopi Goldberg.