Parma, tenta rapina con un asse di legno e chiodi

La donna, una 50enne residente in Puglia, impaurita spiegava che pochi secondi prima l’uomo le ha strappato la borsa e dopo averla scaraventata in terra l’ha minacciata con il bastone. L’uomo, avvicinato dai militari, si mostrava non collaborativo continuando ad impugnare l’arma e la borsa, rifiutando di consegnarli. Dopo una breve trattativa e, con l’arrivo di una pattuglia di supporto, l’extracomunitario si è arreso.





Bloccato è stato condotto in caserma ed identificato in un 38enne del Burkina Faso in Italia senza fissa dimora con precedenti di polizia. Al termine delle formalità di rito è stato associato al carcere di Parma in arresto per rapina, porto di oggetti idonei ad offendere e segnalato alla Prefettura in quanto trovato in possesso di modica quantità di stupefacente. La borsa è stata restituita alla donna.

PARMA - Un uomo minaccia una donna con un’asse di legno con dei chiodi per rubarle la borsa ma, è stato arrestato in flagranza per rapina dai Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente. Ieri notte intorno alle 2 la pattuglia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, notava la presenza di una donna che chiedeva aiuto ad alta voce e a pochi metri un uomo seduto in terra che impugnava un’asse di legno ed aveva con sé una borsa di colore nero.