Vega Restaurant: a Carinaro 'Cena da Re' per Plácido Domingo, il Volo e Daria Rybak

In occasione del concerto di chiusura della VIII edizione di "Un'Estate da Re", nel corso del quale hanno incantato il pubblico presente alla Reggia di Caserta con lo loro meravigliose voci, il grande tenore spagnolo Plácido Domingo, tra le stelle della celebre Hollywood Walk of Fame, il trio di tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, alias Il Volo, e la giovane soprano Daria Rybak hanno scelto il Vega Restaurant di Carinaro per le loro cene durante la loro permanenza casertana.





A fare gli onori di casa Angela Canciello, General Manager di Marican Holding, che ha coccolato gli ospiti, curando ogni minimo dettaglio insieme all’executive chef Lino Acunzo, che ha deliziato i palati di tutti i commensali con piatti esclusivi, con i quali ha esaltato le eccellenze gastronomiche della Campania.

Infatti, per una "Cena da Re" la regina della tavola non poteva non essere sua maestà la Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. che è stata apprezzata da tutti i presenti, in particolar modo da Ignazio Boschetto de "Il Volo" che ha voluto tagliarla personalmente prima che venisse servita ai commensali.

Inoltre, il 1° agosto scorso, il Maestro Plácido Domingo ha voluto festeggiare a Vega Restaurant il suo 61° Anniversario di matrimonio con la consorte Marta Ornelas, soprano d'opera, regista teatrale e designer di prestigio internazionale. Per l’occasione, a cesellare un raffinato menù curato dallo chef Lino Acunzo, una speciale "celebration cake" realizzata dall’executive pastry chef di Vega Cafè Armando Palmieri.