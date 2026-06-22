Caldo africano sull’Europa, nel weekend il picco anche in Italia: possibili punte fino a 40 gradi

Bergamo - Una intensa e prolungata ondata di calore sta interessando gran parte dell’Europa occidentale e, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, raggiungerà la fase più intensa anche sull’Italia entro il prossimo fine settimana.

Il meteorologo Edoardo Ferrara spiega che dopo la già significativa ondata di caldo registrata a maggio, una nuova e più potente massa d’aria africana sta investendo soprattutto Francia e Spagna, dove sono attese temperature eccezionali. In alcune aree francesi si potrebbero superare i 42-43 gradi, mentre in Spagna si prevedono punte oltre i 44-45 gradi. Anche il Regno Unito potrebbe registrare valori estremamente elevati per il periodo, con temperature fino a 38-40 gradi in Inghilterra.

Italia ancora ai margini, ma il peggio deve arrivare

L’Italia è già interessata dall’espansione dell’anticiclone africano, in particolare al Centro-Nord, dove le temperature risultano superiori alla media stagionale di 4-6 gradi, con scarti anche maggiori sulle Alpi.

Secondo gli esperti, tuttavia, la fase più intensa dell’ondata di calore è attesa tra la fine della settimana e il weekend, quando il caldo coinvolgerà in maniera più decisa l’intera penisola. Nelle zone interne si prevedono temperature comprese tra 36 e 38 gradi, ma non sono escluse punte locali vicine ai 40 gradi sulla Pianura Padana e nelle aree interne del Centro Italia.

Afa e notti tropicali

Oltre alle alte temperature, sarà l’afa a rendere particolarmente pesante la situazione, soprattutto lungo le coste e nella Pianura Padana. Il disagio fisico potrebbe risultare elevato anche nelle ore serali.

Le temperature notturne resteranno molto alte, con minime che in diverse città potrebbero non scendere sotto i 22-24 gradi. Si tratterà delle cosiddette “notti tropicali”, fenomeno che si verifica quando la temperatura minima rimane superiore ai 20 gradi.

Possibili temporali intensi

Il caldo non escluderà la formazione di temporali improvvisi. Nelle ore pomeridiane potranno svilupparsi fenomeni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennino e nelle zone interne della Sicilia, con possibili sconfinamenti serali verso la Pianura Padana e alcune aree del versante tirrenico, in particolare tra Toscana meridionale, Lazio e Campania.

A causa dell’elevata energia presente in atmosfera, i temporali potranno risultare localmente intensi, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.