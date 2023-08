Musica: le star di TikTok da oltre 3,5 milioni di follower Ayoub El Bub, Ibrastu & Pikasso presentano il singolo di debutto 'Maranza'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, il videoclip ufficiale di "Maranza", il nuovo singolo di Ayoub El Bub, Ibrastu e Pikasso, in uscita per La Crème Records e prodotto da PIT B3RRY. Ayoub El Bub e Ibrastu sono due TikTokers emiliani influenti con milioni di followers. Il brano, già presente su tutte le piattaforme digitali, è conosciuto da più di un anno su TikTok con più di 5k video da parte degli utenti e con oltre 5M di visualizzazioni del suono. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, il videoclip ufficiale di "Maranza", il nuovo singolo di Ayoub El Bub, Ibrastu e Pikasso, in uscita per La Crème Records e prodotto da PIT B3RRY. Ayoub El Bub e Ibrastu sono due TikTokers emiliani influenti con milioni di followers. Il brano, già presente su tutte le piattaforme digitali, è conosciuto da più di un anno su TikTok con più di 5k video da parte degli utenti e con oltre 5M di visualizzazioni del suono.





"Maranza", canzone apparentemente leggera e dalla velata connotazione negativa, nasconde più sotto un messaggio profondo, ovvero il fatto che non sia una cosa riprovevole essere un maranza.

Come racconta Ayoub El Bub, le persone spesso comparano l’essere maranza ad un essere meschino, ladro, delinquente, quando in realtà, come si può vedere nel video ufficiale, sono dei bravi ragazzi che sorridono ai problemi della vita mettendoli nel borsello firmato.

Per quel che riguarda Ayoub Moussamih, nasce a Bologna nel 1999 e intraprende la carriera nel mondo dei social nel 2014, ottenendo un grande successo con l’avvento di TikTok, su cui ha raggiunto 2.8 milioni di followers. Fin da bambino ha sempre desiderato intraprendere la carriera di cantante e nonostante nessuno inizialmente credesse in lui, con la sua costanza e dedizione è riuscito a raggiungere molti dei suoi obiettivi.

Ibrahim Chaabt (Ibrastu) nasce a Modena e fin da giovane ha sempre dimostrato una spiccata attitudine per il mondo digitale, sperimentando con video e contenuti divertenti. La sua personalità unica e il suo senso dell’umorismo gli hanno presto fatto guadagnare una base di fan fedeli che lo seguono sui vari social network, tra cui Facebook, Instagram e TikTok. La sua popolarità sui social gli ha permesso di intraprendere nuove opportunità, come partecipare ad eventi, sponsorizzazioni e collaborazioni con brand rinomati.

Pikasso, rapper italiano di origine marocchine, nasce e cresce in Marocco e si trasferisce in Italia all’età di 8 anni. Nei suoi brani riporta uno stile un po’ arabo e un po’ francese e un sound non comune al solito.