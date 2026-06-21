Ritrovate le due sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo: erano dallo zio a Formia

– Sono state ritrovate le due sorelle discomparse nei giorni scorsi da una casa famiglia di, in provincia dell’Aquila. Le ragazze sono state rintracciate dai carabinieri a, nel territorio di Latina, nell’abitazione dello zio materno.

L’appartamento dove sono state trovate si trova nelle vicinanze dell’abitazione della madre delle due ragazze. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’attività investigativa condotta dai carabinieri del Comando provinciale dell’Aquila, con il supporto del Raggruppamento Operativo Speciale e dei militari del comando provinciale di Latina.

Sul posto è intervenuto anche il procuratore capo della Repubblica di Sulmona, che ha coordinato le attività. Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’allontanamento e verificare eventuali responsabilità penali.

Nei giorni scorsi erano state disposte perquisizioni in diverse zone del Lazio meridionale, su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, guidata dal procuratore Carlo Fucci.

Dopo il ritrovamento, i carabinieri hanno trasferito le due sorelle in una località protetta. Le ragazze saranno affidate a una casa famiglia del territorio di Cassino, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria e degli ulteriori approfondimenti sul caso.