Tv, martedì 8 agosto in prima serata su Rai 2 il film 'Momenti di trascurabile felicità'

Il regista Daniele Luchetti dirige un bravissimo Pierluigi Diliberto (in arte Pif) nel film "Momenti di trascurabile felicità", in onda martedì 8 agosto, alle 21.20, su Rai.





Al centro della storia è la vita di Paolo, ingegnere di Palermo, con moglie e due figli, stralunato e un po’ infantile, compagnone e amante del calcio che, per spezzare la monotonia di una routine tranquilla, ogni tanto si concede delle scappatelle e dei momenti di trasgressiva follia come quello di superare un incrocio in motorino nel momento in cui tutti i semafori sono rossi. Un giorno però Paolo attraversa la strada nel momento sbagliato che gli è fatale: viene investito e si ritrova nell’aldilà dove gli viene data la possibilità di ritornare sulla terra per un’ora e trentadue minuti. In questo brevissimo tempo, scandito dall’angelo Renato Carpentieri che lo accompagna sulla terra, potrà riequilibrare conti con il suo passato, la sua bella e comprensiva moglie, interpretata dall’attrice e cantante palermitana Thony, e i suoi figli. I film è tratto dai due piccoli libri di grande successo "Momenti di trascurabile felicità" e "Momenti di trascurabile infelicità" dello scrittore Francesco Piccolo, autore della sceneggiatura insieme al regista Luchetti.