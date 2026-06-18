Mondiali 2026, Inghilterra spettacolare: battuta la Croazia 4-2 all’esordio

Buona la prima per l’Inghilterra ai Mondiali 2026. La nazionale guidata da Thomas Tuchel supera la Croazia con un pirotecnico 4-2 nella gara inaugurale del girone L e conquista subito tre punti preziosi.

Partita ricca di emozioni fin dai primi minuti, con i Tre Leoni capaci di portarsi avanti due volte nel primo tempo grazie alla doppietta di Harry Kane, ma sempre raggiunti dagli avversari. Il capitano inglese sblocca il match al 12’ trasformando un calcio di rigore concesso dopo un fallo di Modric su Madueke in area. Il primo tentativo era stato parato da Livakovic, ma l’arbitro aveva ordinato la ripetizione per il movimento anticipato del portiere croato.

La Croazia reagisce e trova il pareggio al 36’ con un grande destro a giro di Baturina, centrocampista del Como. L’Inghilterra torna avanti al 42’ ancora con Kane, bravo a sfruttare un calcio d’angolo battuto da Rice. Prima dell’intervallo, però, gli uomini di Dalic ristabiliscono nuovamente la parità con Musa, autore del 2-2 al 50’.

Nella ripresa la squadra di Tuchel parte forte e al 47’ trova il terzo vantaggio della serata con Jude Bellingham, protagonista di una potente incursione conclusa con il gol del 3-2. Dopo il botta e risposta iniziale, i ritmi calano: l’Inghilterra controlla il possesso e gestisce il risultato, mentre la Croazia fatica a mantenere l’intensità mostrata nella prima frazione.

Nel finale arriva anche il sigillo di Marcus Rashford, che in contropiede firma il definitivo 4-2 e mette al sicuro la vittoria.

Con questo successo l’Inghilterra sale subito in testa al girone L con tre punti. Nella prossima giornata affronterà il Ghana il 23 giugno alle 22, mentre la Croazia sfiderà Panama il 24 giugno all’1.