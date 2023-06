Storie e lezioni di vita di un imprenditore in "Io le mani le lavo prima"



MILANO - Ivano Labruna è un imprenditore di Milano che di cose ne ha viste e fatte tante nella vita ed un fatidico giorno, in un bagno dell'Autogrill, ha avuto l'idea di mettere tutto per iscritto.





Ivano ha quindi scritto il racconto della propria esperienza di imprenditore, che ha avuto il coraggio di reinventarsi tutte le volte che è stato necessario.

Da qui la scrittura di "Io le mani le lavo prima", un’opera che tratta fatti autobiografici, ma non solo.

L’autore accompagna il lettore in un viaggio divertente ed istruttivo, durante il quale, pagina dopo pagina, lo incalza ad interrogarsi sulla propria vita e sui propri progetti di business e non solo, spingendolo a riflettere sulla giusta modalità da adottare per raccogliere e finanche vincere le sfide del momento.

L’autore svolge un’indagine approfondita, analizzando differenti temi, quali il coraggio, le emozioni, il passato, il presente, il futuro, la crescita, la collettività, l’individualismo, la società, la paura e, in buona sostanza, la stessa vita.

Un’opera oltremodo interessante ed avvincente: senza alcun dubbio introspettiva ma, al tempo stesso, leggera. Da non perdere assolutamente.

Edito dalla casa editrice BookSprint Edizioni, il testo è disponibile sia nella tradizionale versione cartacea, sia in quella digitale.

Per quel che riguarda Ivano Labruna, è nato a Milano, nell’anno 1961. Nella vita ha fatto moltissime cose: oggi è soprattutto un imprenditore di successo. Un uomo che, forte di una lunga esperienza nel mondo della comunicazione, ha ora deciso di condividere la sua visione della vita e del business. Attualmente è molto impegnato nell’avventura di LaboCare, start-up specializzata in soluzioni all’avanguardia in campo medico.