Marco Mengoni & Elodie, 'Pazza musica' è il brano più trasmesso dalle radio italiane

MILANO - Pazza musica (Epic Records Italy / Sony Music Italy), il singolo di Marco Mengoni & Elodie, conquista il 1° posto nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio.Il brano, scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef) e prodotto da E.D.D., Simonetta e Zef, ha visto per la prima volta i due artisti lavorare in studio insieme ed è parte del nuovo album Materia (Prisma), il terzo progetto discografico di Marco Mengoni che conclude la trilogia multiplatino MATERIA.PAZZA MUSICA, di cui è già disponibile il videoclip ufficiale ( https://www.youtube.com/watch?v=2rSqiGcNgW4 ), è un inno alla libertà che ci accompagnerà per tutta l’estate, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando le preoccupazioni quotidiane.“Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché.”È appena partito il tour tutto sold out di Marco Mengoni nei più importanti stadi italiani. Dopo l’anteprima a Bibione il 17 giugno e il live a Padova lo scorso 20 giugno, il tour toccherà anche le città di Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio), Milano (8 luglio), prima del gran finale live a Roma il 15 luglio al Circo Massimo, un’intera giornata di musica con tantissimi ospiti: Elodie, Gazzelle, Bresh e Samuele Bersani. Inoltre, Marco Mengoni è pronto a tornare live con un tour in Europa per la prima volta nei principali spazi della scena musicale europea e palcoscenico delle più importanti star internazionali. Il cantautore è atteso in 8 nuove città: Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Francoforte, Vienna, Zurigo, e infine Monaco. Marco Mengoni è il vincitore del Nastro d'Argento per la miglior canzone originale con "Caro amore lontanissimo", versione inedita di un brano di Sergio Endrigo che la famiglia del cantautore ha voluto affidare alla sola voce di Mengoni, e parte della colonna sonora de Il Colibrì, film di Francesca Archibugi.Il tour è organizzato e prodotto da Live Nation. Tutte le date di Marco Negli Stadi sono sold out. I biglietti per la data al Circo Massimo sono disponibili su www.ticketone.it www.vivaticket.com , mentre per il tour europeo sono disponibili su www.livenation.it Radio Italia è la radio partner del tour.Elodie, reduce dalla vittoria del suo primo David di Donatello per "Proiettili (Ti mangio il cuore)" come "Miglior canzone originale" e dopo il successo del concerto evento sold out al Mediolanum Forum di Milano, tornerà sul palco il prossimo autunno con il suo primo tour nei palazzetti. A meno di due settimane dall’apertura delle vendite, l’artista ha annunciato il sold out e raddoppiato le date, aggiungendo anche un nuovo appuntamento. Elodie visiterà Napoli venerdì 17 e sabato 18 (sold out) novembre, Milano lunedì 20 e martedì 21 (sold out) novembre, proseguendo a Roma il 25 (sold out) e 26 novembre, concludendo la tournée il 5 dicembre a Firenze.Il tour di Elodie è prodotto da Vivo Concerti, per acquistare i biglietti e ulteriori informazioni: www.vivoconcerti.com Radio 105 è radio ufficiale della tournée “Elodie Show 2023”.