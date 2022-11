Tv: venerdì 25 novembre in prima serata su Italia 1 il film "Io sono leggenda"

Venerdì 25 novembre, in prima serata su Italia 1, appuntamento con "Io sono leggenda", il film post-apocalittico diretto da Francis Lawrence. Venerdì 25 novembre, in prima serata su Italia 1, appuntamento con "Io sono leggenda", il film post-apocalittico diretto da Francis Lawrence.





In seguito alla diffusione di un virus che ha contagiato l’intero pianeta, lo scienziato Robert Neville è l’ultimo uomo rimasto sulla Terra. Ma non è solo. Il virus ha trasformato l’umanità in mutanti simili ai vampiri, che si muovono solo di notte. Da più di tre anni Robert cerca di mettersi in contatto con altri sopravvissuti e di trovare una cura basandosi sul suo sangue, che sembrerebbe immune. Ma non è cosa facile, dovendosi anche difendere dalle orde di mutanti che bramano il suo sangue.