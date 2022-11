Pomodori Citres: per non lasciare a secco la tua creatività in cucina



Preparati seguendo la ricetta tradizionale i pomodori vengono raccolti ben maturi, accuratamente puliti, tagliati a metà in altezza e lasciati essiccare al sole. Lavorati in olio e conditi con spezie, origano, aglio e un pizzico di peperoncino vengono invasati in barattoli di diverso formato (dai 200g ai 2300g) per un prodotto delizioso studiato per adattarsi alle esigenze di qualsiasi fascia di consumo, dalle famiglie alla ristorazione.





I pomodori secchi sono ricchi di antiossidanti, vitamine e minerali. Inoltre, il processo di disidratazione elimina l'acqua, ma permette ai pomodori di conservarsi a lungo senza perdere il loro sapore rendendoli ancora più saporiti. Le vitamine maggiormente presenti nei pomodori secchi sono la provitamina A e quelle del gruppo B.

Stuzzicanti da soli come contorno e condimento possono essere il quid che manca ai vostri piatti o diventare l’ingrediente principale di ricette innovative.

Per sprigionare tutta la creatività, Citres ha ideato la linea "Filetti". Le stesse proprietà nutrizionali che si prendono cura della salute e della bellezza e lo stesso inconfondibile gusto del formato classico il tutto concentrato in listarelle ancora più pratiche e versatili in cucina.

Muffin, involtini, zuppe e torte salate i pomodori secchi Citres saranno l’ingrediente ideale per un autunno tutto da sperimentare in cui il limite sarà solo la fantasia.

La gamma completa comprende: in vetro (Pomodori secchi 290 g, Pomodori secchi a filetti 290 g, Pomodori secchi 1550 g) e in polipropilene (Pomodori secchi 980 g, Pomodori secchi a filetti 980 g, Pomodori Secchi 2300 g, Pomodori Secchi a filetti 2300 g).